Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/zhitelnitsa-866687006.html
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею - 20.01.2026, ПРАЙМ
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею
Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", выбрала билеты со счастливой... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T05:28+0300
2026-01-20T05:42+0300
бизнес
свердловская область
столото
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866687006.jpg?1768876928
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", выбрала билеты со счастливой для себя цифрой восемь, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз - миллиард рублей - поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей. "Участница из Свердловской области первой из мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда"-2026 обратилась для оформления выигрыша. В ее семье участие в лотереях - это традиция, которой всегда особенно следуют в Новый год... В игровых полях билетов, которые она выбрала, присутствовали восьмерки. Цифра восемь для семьи девушки счастливая - это дата дня рождения Наталии, ее сына и мамы", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, билет был куплен 25 ноября 2025 года. "В этот интересный по дате день у меня было предчувствие, что я выиграю большую сумму! К тому же у меня легкая рука: все, что ни посажу в землю, всегда всходит очень быстро. Думаю, в день, когда я приобрела билеты, сошлось все: и интересная дата, и предчувствие, и легкая рука", - прокомментировала сама победительница. Призовые средства победительница планирует направить на адресную благотворительную помощь, а также осуществить главную мечту - финансово помочь маме.
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, свердловская область, столото
Бизнес, Свердловская область, Столото
05:28 20.01.2026 (обновлено: 05:42 20.01.2026)
 
Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею

Жительница Свердловской области выиграла, купив лотерейные билеты с цифрой восемь

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", выбрала билеты со счастливой для себя цифрой восемь, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото".
Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз - миллиард рублей - поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей.
"Участница из Свердловской области первой из мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда"-2026 обратилась для оформления выигрыша. В ее семье участие в лотереях - это традиция, которой всегда особенно следуют в Новый год... В игровых полях билетов, которые она выбрала, присутствовали восьмерки. Цифра восемь для семьи девушки счастливая - это дата дня рождения Наталии, ее сына и мамы", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, билет был куплен 25 ноября 2025 года. "В этот интересный по дате день у меня было предчувствие, что я выиграю большую сумму! К тому же у меня легкая рука: все, что ни посажу в землю, всегда всходит очень быстро. Думаю, в день, когда я приобрела билеты, сошлось все: и интересная дата, и предчувствие, и легкая рука", - прокомментировала сама победительница.
Призовые средства победительница планирует направить на адресную благотворительную помощь, а также осуществить главную мечту - финансово помочь маме.
 
БизнесСвердловская областьСтолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала