https://1prime.ru/20260120/zhitelnitsa-866687006.html

Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею

Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею - 20.01.2026, ПРАЙМ

Счастливая цифра помогла жительнице Свердловской области выиграть в лотерею

Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", выбрала билеты со счастливой... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T05:28+0300

2026-01-20T05:28+0300

2026-01-20T05:42+0300

бизнес

свердловская область

столото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866687006.jpg?1768876928

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Жительница Свердловской области, ставшая одним из четырех лотерейных мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото", выбрала билеты со счастливой для себя цифрой восемь, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей "Столото". Там напомнили, что в нынешнем новогоднем розыгрыше впервые главный приз - миллиард рублей - поделили между собой три человека. Кроме того, был разыгран один из крупнейших призов в истории новогодней лотереи - 100 миллионов рублей. "Участница из Свердловской области первой из мультимиллионеров "Новогоднего миллиарда"-2026 обратилась для оформления выигрыша. В ее семье участие в лотереях - это традиция, которой всегда особенно следуют в Новый год... В игровых полях билетов, которые она выбрала, присутствовали восьмерки. Цифра восемь для семьи девушки счастливая - это дата дня рождения Наталии, ее сына и мамы", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, билет был куплен 25 ноября 2025 года. "В этот интересный по дате день у меня было предчувствие, что я выиграю большую сумму! К тому же у меня легкая рука: все, что ни посажу в землю, всегда всходит очень быстро. Думаю, в день, когда я приобрела билеты, сошлось все: и интересная дата, и предчувствие, и легкая рука", - прокомментировала сама победительница. Призовые средства победительница планирует направить на адресную благотворительную помощь, а также осуществить главную мечту - финансово помочь маме.

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, свердловская область, столото