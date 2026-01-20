https://1prime.ru/20260120/zolotj-866690004.html
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума
2026-01-20T08:23+0300
экономика
рынок
торги
сша
дания
норвегия
дональд трамп
comex
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник поднимается более чем на 2%, впервые в истории превысив отметку в 4 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается до 108,71 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,37% - до 4 704,11 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 700 долларов. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 6,23% - до 94,052 доллара за унцию. Золото возобновило рост стоимости с началом новой недели, после того как в субботу президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
