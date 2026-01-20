Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума - 20.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума - 20.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума
Биржевая цена на золото во вторник поднимается более чем на 2%, впервые в истории превысив отметку в 4 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T08:23+0300
2026-01-20T08:23+0300
экономика
рынок
торги
сша
дания
норвегия
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник поднимается более чем на 2%, впервые в истории превысив отметку в 4 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается до 108,71 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,37% - до 4 704,11 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 700 долларов. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 6,23% - до 94,052 доллара за унцию. Золото возобновило рост стоимости с началом новой недели, после того как в субботу президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
https://1prime.ru/20260118/zapas-866640610.html
сша
дания
норвегия
рынок, торги, сша, дания, норвегия, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, Дональд Трамп, Comex
08:23 20.01.2026
 
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума

Биржевая цена золота впервые в истории превысила 4700 долларов за тройскую унцию

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник поднимается более чем на 2%, впервые в истории превысив отметку в 4 700 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается до 108,71 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,37% - до 4 704,11 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые в истории находится выше уровня в 4 700 долларов.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 6,23% - до 94,052 доллара за унцию.
Золото возобновило рост стоимости с началом новой недели, после того как в субботу президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
ЭкономикаРынокТоргиСШАДАНИЯНОРВЕГИЯДональд ТрампComex
 
 
