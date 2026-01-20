https://1prime.ru/20260120/zoloto--866701076.html

Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года

Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года - 20.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года

Мировые цены на золото могут протестировать отметку в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в первом полугодии текущего года на фоне сохранения геополитической... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T13:16+0300

2026-01-20T13:16+0300

2026-01-20T13:16+0300

экономика

сша

гренландия

ближний восток

джером пауэлл

"бкс мир инвестиций"

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут протестировать отметку в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в первом полугодии текущего года на фоне сохранения геополитической напряженности, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее во вторник биржевая цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4 700 долларов за тройскую унцию. "В данном случае мы приближаемся к психологической отметке в 5000 долларов, которая может выступить ориентиром для относительно продолжительной консолидации, как это произошло с отметкой 4500 долларов. Тестирование уровня видится вполне достижимым в первом полугодии 2026 года при отсутствии неожиданных шагов для сглаживания глобальной напряженности", - предположил аналитик. По словам Смирнова, дальнейшая эскалация отношений между США и ЕС может продолжить поддерживать котировки золота. "Для этого необходимо, чтобы на ближайших переговорах в Давосе стороны не пришли к согласию и не договорились о выводе диалога из публичного поля", - считает он. Кроме того, стоимость желтого металла поддерживается не только разногласиями по Гренландии, но и нестабильностью в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке, отметил эксперт. "Дополнительную поддержку оказывает неоднозначная ситуация с расследованием в отношении Джерома Пауэлла (глава Федеральной резервной системы США - ред.). Таким образом, у спекулятивных участников есть сразу несколько поводов для сохранения интереса к драгметаллам", - добавил аналитик. Золото сильно подорожало в прошлом году - в 1,6 раза, а с начала января стоимость металла увеличилась примерно на 7,1%.

https://1prime.ru/20260120/zolotj-866690004.html

сша

гренландия

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, гренландия, ближний восток, джером пауэлл, "бкс мир инвестиций", ес