https://1prime.ru/20260120/zoloto--866701076.html
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года - 20.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года
Мировые цены на золото могут протестировать отметку в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в первом полугодии текущего года на фоне сохранения геополитической... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T13:16+0300
2026-01-20T13:16+0300
2026-01-20T13:16+0300
экономика
сша
гренландия
ближний восток
джером пауэлл
"бкс мир инвестиций"
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут протестировать отметку в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в первом полугодии текущего года на фоне сохранения геополитической напряженности, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Ранее во вторник биржевая цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4 700 долларов за тройскую унцию. "В данном случае мы приближаемся к психологической отметке в 5000 долларов, которая может выступить ориентиром для относительно продолжительной консолидации, как это произошло с отметкой 4500 долларов. Тестирование уровня видится вполне достижимым в первом полугодии 2026 года при отсутствии неожиданных шагов для сглаживания глобальной напряженности", - предположил аналитик. По словам Смирнова, дальнейшая эскалация отношений между США и ЕС может продолжить поддерживать котировки золота. "Для этого необходимо, чтобы на ближайших переговорах в Давосе стороны не пришли к согласию и не договорились о выводе диалога из публичного поля", - считает он. Кроме того, стоимость желтого металла поддерживается не только разногласиями по Гренландии, но и нестабильностью в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке, отметил эксперт. "Дополнительную поддержку оказывает неоднозначная ситуация с расследованием в отношении Джерома Пауэлла (глава Федеральной резервной системы США - ред.). Таким образом, у спекулятивных участников есть сразу несколько поводов для сохранения интереса к драгметаллам", - добавил аналитик. Золото сильно подорожало в прошлом году - в 1,6 раза, а с начала января стоимость металла увеличилась примерно на 7,1%.
https://1prime.ru/20260120/zolotj-866690004.html
сша
гренландия
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, гренландия, ближний восток, джером пауэлл, "бкс мир инвестиций", ес
Экономика, США, Гренландия, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Джером Пауэлл, "БКС Мир инвестиций", ЕС
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года
Смирнов: цены на золото могут вырасти до пяти тысяч долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут протестировать отметку в 5 тысяч долларов за тройскую унцию в первом полугодии текущего года на фоне сохранения геополитической напряженности, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Ранее во вторник биржевая цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4 700 долларов за тройскую унцию.
"В данном случае мы приближаемся к психологической отметке в 5000 долларов, которая может выступить ориентиром для относительно продолжительной консолидации, как это произошло с отметкой 4500 долларов. Тестирование уровня видится вполне достижимым в первом полугодии 2026 года при отсутствии неожиданных шагов для сглаживания глобальной напряженности", - предположил аналитик.
По словам Смирнова, дальнейшая эскалация отношений между США
и ЕС
может продолжить поддерживать котировки золота. "Для этого необходимо, чтобы на ближайших переговорах в Давосе стороны не пришли к согласию и не договорились о выводе диалога из публичного поля", - считает он.
Кроме того, стоимость желтого металла поддерживается не только разногласиями по Гренландии
, но и нестабильностью в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке
, отметил эксперт.
"Дополнительную поддержку оказывает неоднозначная ситуация с расследованием в отношении Джерома Пауэлла
(глава Федеральной резервной системы США - ред.). Таким образом, у спекулятивных участников есть сразу несколько поводов для сохранения интереса к драгметаллам", - добавил аналитик.
Золото сильно подорожало в прошлом году - в 1,6 раза, а с начала января стоимость металла увеличилась примерно на 7,1%.
Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума