https://1prime.ru/20260120/zoloto--866711145.html

Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,27%

Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,27% - 20.01.2026, ПРАЙМ

Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,27%

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2025 год снизились на 0,27% и на 1 января 2026 года составляли 74,8 миллиона унций (2326,54 тонны),... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T16:17+0300

2026-01-20T16:17+0300

2026-01-20T16:17+0300

экономика

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2025 год снизились на 0,27% и на 1 января 2026 года составляли 74,8 миллиона унций (2326,54 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом, стоимость золота в резервах за 2025 год выросла на 66,85% - до 326,537 миллиарда долларов на 1 января 2026 года с 195,707 миллиарда долларов на 1 января 2025 года, а доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%. При этом, в последний месяц 2025 года запасы золота в резервах РФ не изменились и остались на уровне 74,8 миллиона унций, как и по результатам ноября. Но стоимость золота в резервах за последний месяц 2025 года выросла на 5,09% с 310,720 миллиарда долларов на 1 декабря, доля золота в международных резервах за месяц увеличилась с 42,30%. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ также не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны). По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.

https://1prime.ru/20260120/zoloto--866701076.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф