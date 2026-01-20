https://1prime.ru/20260120/zoloto--866711145.html
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,27%
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,27% - 20.01.2026, ПРАЙМ
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,27%
Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2025 год снизились на 0,27% и на 1 января 2026 года составляли 74,8 миллиона унций (2326,54 тонны),... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T16:17+0300
2026-01-20T16:17+0300
2026-01-20T16:17+0300
экономика
финансы
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2025 год снизились на 0,27% и на 1 января 2026 года составляли 74,8 миллиона унций (2326,54 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом, стоимость золота в резервах за 2025 год выросла на 66,85% - до 326,537 миллиарда долларов на 1 января 2026 года с 195,707 миллиарда долларов на 1 января 2025 года, а доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%. При этом, в последний месяц 2025 года запасы золота в резервах РФ не изменились и остались на уровне 74,8 миллиона унций, как и по результатам ноября. Но стоимость золота в резервах за последний месяц 2025 года выросла на 5,09% с 310,720 миллиарда долларов на 1 декабря, доля золота в международных резервах за месяц увеличилась с 42,30%. За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ также не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее. За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны). По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.
https://1prime.ru/20260120/zoloto--866701076.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ
Запасы золота в международных резервах России снизились на 0,27%
Запасы золота в резервах ЦБ за 2025 год снизились на 0,27 процента
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2025 год снизились на 0,27% и на 1 января 2026 года составляли 74,8 миллиона унций (2326,54 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.
При этом, стоимость золота в резервах за 2025 год выросла на 66,85% - до 326,537 миллиарда долларов на 1 января 2026 года с 195,707 миллиарда долларов на 1 января 2025 года, а доля золота в международных резервах увеличилась за год до 43,26% с 32,13%.
При этом, в последний месяц 2025 года запасы золота в резервах РФ
не изменились и остались на уровне 74,8 миллиона унций, как и по результатам ноября. Но стоимость золота в резервах за последний месяц 2025 года выросла на 5,09% с 310,720 миллиарда долларов на 1 декабря, доля золота в международных резервах за месяц увеличилась с 42,30%.
За 2024 год запасы монетарного золота в международных резервах РФ также не изменились и на 1 января 2025 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны) как и на 1 января годом ранее.
За 2023 год объемы золота в резервах российского ЦБ также не изменились и на 1 января 2024 года они составляли 75,0 миллионов унций (2332,76 тонны).
По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны.
Эксперт оценил вероятность роста цен на золото в первом полугодии 2026 года