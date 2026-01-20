Золото дорожает более чем на 3% на фоне ослабления доллара

https://1prime.ru/20260120/zoloto-866720796.html
2026-01-20T20:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 3% в понедельник вечером на фоне ослабления доллара, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 19.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 153,11 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,33%, - до 4 748,51 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил исторический максимум в 4 755,55 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 6,21% - до 94,033 доллара за унцию, а ранее во вторник котировки металла поднимались до нового рекорда в 95,77 доллара. "Золото стремительно растет, побивая прежние рекорды, поскольку инвесторы хеджируют риски, связанные с растущей политической напряженностью", - заявил агентству Рейтер рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada). Эксперт также отметил связь роста цен на золото с курсом доллара. "Ослабление доллара оказывает дополнительную поддержку драгоценным металлам, усиливая ралли золота в то время, когда доверие к американским активам, похоже, колеблется", - уточнил он. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 19.40 мск опускался на 0,56% - до 98,5 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для держателей других валют. Ослаблению доллара способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа. В субботу он сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
