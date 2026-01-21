https://1prime.ru/20260121/adygeya-866744499.html

В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА

В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА - 21.01.2026, ПРАЙМ

В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА

21.01.2026 Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 13 человек, девять из них госпитализированы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 13 человек, девять из них госпитализированы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.Ранее Кумпилов сообщал, что был зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Сообщалось об 11 пострадавших. "На особом контроле - оказание медицинской помощи всем пострадавшим. Всего пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы", - написал он в Telegram-канале. Кумпилов уточнил, что семь пострадавших находятся в больнице поселка Энем, два человека - в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся а реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. После посещения места ЧП глава региона планирует провести совещание с участием представителей силовых структур, членов Кабмина республики, администрации Тахтамукайского района, руководителей ресурсоснабжающих организаций.

