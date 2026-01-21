https://1prime.ru/20260121/adygeya-866744499.html
В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА
2026-01-21T11:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859716218_0:237:2801:1813_1920x0_80_0_0_3644d0eca901c59e55149bc305783fc9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 13 человек, девять из них госпитализированы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.Ранее Кумпилов сообщал, что был зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Сообщалось об 11 пострадавших. "На особом контроле - оказание медицинской помощи всем пострадавшим. Всего пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы", - написал он в Telegram-канале. Кумпилов уточнил, что семь пострадавших находятся в больнице поселка Энем, два человека - в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся а реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. После посещения места ЧП глава региона планирует провести совещание с участием представителей силовых структур, членов Кабмина республики, администрации Тахтамукайского района, руководителей ресурсоснабжающих организаций.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859716218_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_ea499d47541c66f0b455ddc1fea913f4.jpg
