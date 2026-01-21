Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260121/adygeya-866744499.html
В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА
В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА
Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 13 человек, девять из них госпитализированы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T11:19+0300
2026-01-21T11:19+0300
происшествия
россия
адыгея
краснодар
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859716218_0:237:2801:1813_1920x0_80_0_0_3644d0eca901c59e55149bc305783fc9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 13 человек, девять из них госпитализированы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.Ранее Кумпилов сообщал, что был зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Сообщалось об 11 пострадавших. "На особом контроле - оказание медицинской помощи всем пострадавшим. Всего пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы", - написал он в Telegram-канале. Кумпилов уточнил, что семь пострадавших находятся в больнице поселка Энем, два человека - в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся а реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. После посещения места ЧП глава региона планирует провести совещание с участием представителей силовых структур, членов Кабмина республики, администрации Тахтамукайского района, руководителей ресурсоснабжающих организаций.
адыгея
краснодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859716218_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_ea499d47541c66f0b455ddc1fea913f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, адыгея, краснодар, всу
Происшествия, РОССИЯ, Адыгея, КРАСНОДАР, ВСУ
11:19 21.01.2026
 
В Адыгее 13 человек пострадали при атаке БПЛА

Глава Адыгеи Кумпилов: число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 13 человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Число пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее возросло до 13 человек, девять из них госпитализированы, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Ранее Кумпилов сообщал, что был зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. Сообщалось об 11 пострадавших.
"На особом контроле - оказание медицинской помощи всем пострадавшим. Всего пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы", - написал он в Telegram-канале.
Кумпилов уточнил, что семь пострадавших находятся в больнице поселка Энем, два человека - в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся а реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
После посещения места ЧП глава региона планирует провести совещание с участием представителей силовых структур, членов Кабмина республики, администрации Тахтамукайского района, руководителей ресурсоснабжающих организаций.
 
ПроисшествияРОССИЯАдыгеяКРАСНОДАРВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала