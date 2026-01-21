Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Адыгее 12 домов пострадали после ночной атаки БПЛА - 21.01.2026, ПРАЙМ
Происшествия
https://1prime.ru/20260121/adygeya-866754665.html
В Адыгее 12 домов пострадали после ночной атаки БПЛА
В Адыгее 12 домов пострадали после ночной атаки БПЛА - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Адыгее 12 домов пострадали после ночной атаки БПЛА
Двенадцать многоквартирных домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T15:07+0300
2026-01-21T15:07+0300
происшествия
недвижимость
адыгея
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82938/49/829384994_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e5d0b0f2fc1184a4b13ec60215b794f3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - ПРАЙМ. Двенадцать многоквартирных домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Ранее он сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС. "Сейчас идет оценка ущерба. По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК "Виноград-2". В разной степени ущерб нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры получили значительные повреждения", - написал Кумпилов в Telegram. Он добавил, что "самое важное сейчас – помочь каждому человеку, каждой семье". "Никого не оставим один на один с бедой. Поручил комиссионно отработать все вопросы, подсчитать ущерб и в сжатые сроки приступить к восстановлению жилья", - отметил Кумпилов.
адыгея
недвижимость, адыгея, общество
Происшествия, Недвижимость, Адыгея, Общество
15:07 21.01.2026
 
В Адыгее 12 домов пострадали после ночной атаки БПЛА

Глава Адыгеи Кумпилов: 12 домов повреждены из-за ночной атаки БПЛА

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Техника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - ПРАЙМ. Двенадцать многоквартирных домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Ранее он сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
"Сейчас идет оценка ущерба. По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК "Виноград-2". В разной степени ущерб нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры получили значительные повреждения", - написал Кумпилов в Telegram.
Он добавил, что "самое важное сейчас – помочь каждому человеку, каждой семье". "Никого не оставим один на один с бедой. Поручил комиссионно отработать все вопросы, подсчитать ущерб и в сжатые сроки приступить к восстановлению жилья", - отметил Кумпилов.
 
ПроисшествияНедвижимостьАдыгеяОбщество
 
 
