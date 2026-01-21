https://1prime.ru/20260121/adygeya-866754665.html
В Адыгее 12 домов пострадали после ночной атаки БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - ПРАЙМ.
Двенадцать многоквартирных домов получили повреждения в результате ночной атаки БПЛА в Адыгее, сообщил
глава республики Мурат Кумпилов.
Ранее он сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
"Сейчас идет оценка ущерба. По предварительной информации, повреждены фасады и остекление нескольких домов ЖК "Виноград-2". В разной степени ущерб нанесен 12 многоквартирным домам, некоторые квартиры получили значительные повреждения", - написал Кумпилов в Telegram.
Он добавил, что "самое важное сейчас – помочь каждому человеку, каждой семье". "Никого не оставим один на один с бедой. Поручил комиссионно отработать все вопросы, подсчитать ущерб и в сжатые сроки приступить к восстановлению жилья", - отметил Кумпилов.