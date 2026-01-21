https://1prime.ru/20260121/aeroporty-866735780.html

В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах

В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация.

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация. "Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

