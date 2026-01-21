Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах - 21.01.2026
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T09:20+0300
2026-01-21T09:20+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация. "Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
09:20 21.01.2026
 
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
Заголовок открываемого материала