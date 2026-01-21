https://1prime.ru/20260121/aeroporty-866735780.html
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T09:20+0300
2026-01-21T09:20+0300
2026-01-21T09:20+0300
бизнес
россия
казань
татарстан
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866735628_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40d6db115f2142ac70ccd19fbbe8bcb8.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска в Татарстане, сообщила Росавиация. "Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
казань
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866735628_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_494723f0299de25a924b56f29460bdc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, казань, татарстан, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ТАТАРСТАН, Росавиация, Воздушный транспорт
В Татарстане ввели ограничения на полеты в двух аэропортах
Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска