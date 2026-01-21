https://1prime.ru/20260121/aes-866752271.html
"Росатом" поставил топливо для запуска энергоблока №7 Тяньваньской АЭС
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" сообщил, что поставил ядерное топливо для пуска построенного с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в КНР. "Топливный дивизион "Росатома" (управляющая компания – АО "ТВЭЛ") поставил ядерное топливо для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке № 7 АЭС "Тяньвань", которая расположена в китайской провинции Цзянсу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "это первый опыт поставки в Китай российского ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200". Пуск энергоблока №7 Тяньваньской АЭС планируется на 2026 год, заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Ядерное топливо, включая стартовую загрузку и некоторое количество тепловыделяющих сборок, поставленных в резерв, было изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона "Росатома").
