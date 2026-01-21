Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" поставил топливо для запуска энергоблока №7 Тяньваньской АЭС - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260121/aes-866752271.html
"Росатом" поставил топливо для запуска энергоблока №7 Тяньваньской АЭС
"Росатом" поставил топливо для запуска энергоблока №7 Тяньваньской АЭС - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Росатом" поставил топливо для запуска энергоблока №7 Тяньваньской АЭС
"Росатом" сообщил, что поставил ядерное топливо для пуска построенного с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в КНР. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T14:05+0300
2026-01-21T14:32+0300
энергетика
россия
китай
росатом
атомная энергетика
алексей лихачев
https://cdnn.1prime.ru/img/82937/74/829377421_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_69ffd896e0e115169f0858a997468396.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" сообщил, что поставил ядерное топливо для пуска построенного с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в КНР. "Топливный дивизион "Росатома" (управляющая компания – АО "ТВЭЛ") поставил ядерное топливо для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке № 7 АЭС "Тяньвань", которая расположена в китайской провинции Цзянсу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "это первый опыт поставки в Китай российского ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200". Пуск энергоблока №7 Тяньваньской АЭС планируется на 2026 год, заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Ядерное топливо, включая стартовую загрузку и некоторое количество тепловыделяющих сборок, поставленных в резерв, было изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона "Росатома").
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82937/74/829377421_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_766e219dc66ac6642959cc85650181f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, росатом, атомная энергетика, алексей лихачев
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Росатом, атомная энергетика, Алексей Лихачев
14:05 21.01.2026 (обновлено: 14:32 21.01.2026)
 
"Росатом" поставил топливо для запуска энергоблока №7 Тяньваньской АЭС

"Росатом" поставил ядерное топливо для запуска энергоблока No7 Тяньваньской АЭС в КНР

© РИА Новости . Анна РаткоглоТяньваньская АЭС в Китае
Тяньваньская АЭС в Китае - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Тяньваньская АЭС в Китае. Архивное фото
© РИА Новости . Анна Раткогло
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. "Росатом" сообщил, что поставил ядерное топливо для пуска построенного с участием России энергоблока №7 Тяньваньской АЭС в КНР.
"Топливный дивизион "Росатома" (управляющая компания – АО "ТВЭЛ") поставил ядерное топливо для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1200 на энергоблоке № 7 АЭС "Тяньвань", которая расположена в китайской провинции Цзянсу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "это первый опыт поставки в Китай российского ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1200". Пуск энергоблока №7 Тяньваньской АЭС планируется на 2026 год, заявил ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ядерное топливо, включая стартовую загрузку и некоторое количество тепловыделяющих сборок, поставленных в резерв, было изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона "Росатома").
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙРосатоматомная энергетикаАлексей Лихачев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала