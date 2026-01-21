Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты - 21.01.2026
Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты
Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты - 21.01.2026, ПРАЙМ
Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты
Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T03:21+0300
2026-01-21T03:21+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866728939.jpg?1768954907
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости. Мошенники в мессенджерах распространяют информацию о якобы инвестиционном проекте, благодаря которому можно заработать деньги на пампинге - искусственном поднятии цены определенной криптовалюты и продажи ее с большей прибылью. Злоумышленники предлагают внести депозит от пяти до нескольких сотен тысяч рублей и убеждают жертву в отсутствии рисков. По словам мошенников, присоединившись к схеме, человек за пару часов может в несколько раз увеличить сумму своего вложения. Однако после получения аферистами перевода средств они блокируют жертву, она не получает заработок и не может вернуть свои деньги.
финансы
Финансы
03:21 21.01.2026
 
Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты

Аферисты предлагают россиянам зарабатывать на искусственном поднятии цены криптовалют

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости.
Мошенники в мессенджерах распространяют информацию о якобы инвестиционном проекте, благодаря которому можно заработать деньги на пампинге - искусственном поднятии цены определенной криптовалюты и продажи ее с большей прибылью.
Злоумышленники предлагают внести депозит от пяти до нескольких сотен тысяч рублей и убеждают жертву в отсутствии рисков. По словам мошенников, присоединившись к схеме, человек за пару часов может в несколько раз увеличить сумму своего вложения.
Однако после получения аферистами перевода средств они блокируют жертву, она не получает заработок и не может вернуть свои деньги.
 
Финансы
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала