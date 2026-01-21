https://1prime.ru/20260121/aferisty-866728939.html
Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости.
Мошенники в мессенджерах распространяют информацию о якобы инвестиционном проекте, благодаря которому можно заработать деньги на пампинге - искусственном поднятии цены определенной криптовалюты и продажи ее с большей прибылью.
Злоумышленники предлагают внести депозит от пяти до нескольких сотен тысяч рублей и убеждают жертву в отсутствии рисков. По словам мошенников, присоединившись к схеме, человек за пару часов может в несколько раз увеличить сумму своего вложения.
Однако после получения аферистами перевода средств они блокируют жертву, она не получает заработок и не может вернуть свои деньги.
