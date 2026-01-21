https://1prime.ru/20260121/aferisty-866728939.html

Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты

Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты - 21.01.2026, ПРАЙМ

Аферисты стали предлагать россиянам вкладывать деньги в криптовалюты

Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T03:21+0300

2026-01-21T03:21+0300

2026-01-21T03:21+0300

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866728939.jpg?1768954907

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аферисты стали предлагать россиянам ради заработка вкладывать средства в схему с искусственным поднятием цены криптовалют, выяснило РИА Новости. Мошенники в мессенджерах распространяют информацию о якобы инвестиционном проекте, благодаря которому можно заработать деньги на пампинге - искусственном поднятии цены определенной криптовалюты и продажи ее с большей прибылью. Злоумышленники предлагают внести депозит от пяти до нескольких сотен тысяч рублей и убеждают жертву в отсутствии рисков. По словам мошенников, присоединившись к схеме, человек за пару часов может в несколько раз увеличить сумму своего вложения. Однако после получения аферистами перевода средств они блокируют жертву, она не получает заработок и не может вернуть свои деньги.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы