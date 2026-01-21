https://1prime.ru/20260121/aktivy-866731064.html

В США рассказали о том, что произошло с резервами России

В США рассказали о том, что произошло с резервами России - 21.01.2026, ПРАЙМ

В США рассказали о том, что произошло с резервами России

С начала специальной военной операции Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря подорожанию золота, сообщает Bloomberg. | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T05:19+0300

2026-01-21T05:19+0300

2026-01-21T05:19+0300

мировая экономика

россия

украина

европа

bloomberg

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_0:29:3536:2019_1920x0_80_0_0_94f681343eb8889cda7f6b66423a1561.jpg

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. С начала специальной военной операции Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря подорожанию золота, сообщает Bloomberg. "Россия получила огромную прибыль от резкого роста цен на золото с начала войны на Украине, ее масштабы достигли размеров, сопоставимых с замороженными суверенными резервами в Европе", — говорится в материале. Согласно данным издания, прибыль от повышения стоимости драгоценного металла компенсирует значительную часть убытков, вызванных замораживанием активов на территории ЕС. "В то время как ценные бумаги и денежные средства, заблокированные в Европе, не могут быть проданы или заложены, золото при необходимости все еще может быть монетизировано", — отмечает агентство. Ранее РИА Новости подсчитало, что из-за роста цен золотой запас России за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов. По данным Центрального банка, на 1 января 2025 года в его запасах было золота на сумму 195,7 миллиарда долларов, а к концу года эта цифра выросла до 326,5 миллиарда. Это стало возможным благодаря резкому скачку цены на золото: за указанный период она выросла в 1,7 раза — с 2,6 до 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию. К началу 2026 года золото составило 43,3 процента резервов Центрального банка. Тем временем доля валюты увеличилась лишь на 3,6 процента, достигнув 428,3 миллиарда долларов.

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, европа, bloomberg