В США рассказали о том, что произошло с резервами России - 21.01.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о том, что произошло с резервами России
В США рассказали о том, что произошло с резервами России - 21.01.2026, ПРАЙМ
В США рассказали о том, что произошло с резервами России
С начала специальной военной операции Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря подорожанию золота, сообщает Bloomberg. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:19+0300
2026-01-21T05:19+0300
мировая экономика
россия
украина
европа
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866564390_0:29:3536:2019_1920x0_80_0_0_94f681343eb8889cda7f6b66423a1561.jpg
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. С начала специальной военной операции Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря подорожанию золота, сообщает Bloomberg. "Россия получила огромную прибыль от резкого роста цен на золото с начала войны на Украине, ее масштабы достигли размеров, сопоставимых с замороженными суверенными резервами в Европе", — говорится в материале. Согласно данным издания, прибыль от повышения стоимости драгоценного металла компенсирует значительную часть убытков, вызванных замораживанием активов на территории ЕС. "В то время как ценные бумаги и денежные средства, заблокированные в Европе, не могут быть проданы или заложены, золото при необходимости все еще может быть монетизировано", — отмечает агентство. Ранее РИА Новости подсчитало, что из-за роста цен золотой запас России за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов. По данным Центрального банка, на 1 января 2025 года в его запасах было золота на сумму 195,7 миллиарда долларов, а к концу года эта цифра выросла до 326,5 миллиарда. Это стало возможным благодаря резкому скачку цены на золото: за указанный период она выросла в 1,7 раза — с 2,6 до 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию. К началу 2026 года золото составило 43,3 процента резервов Центрального банка. Тем временем доля валюты увеличилась лишь на 3,6 процента, достигнув 428,3 миллиарда долларов.
украина
европа
мировая экономика, россия, украина, европа, bloomberg
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Bloomberg
05:19 21.01.2026
 
В США рассказали о том, что произошло с резервами России

Bloomberg: Россия заработала на подорожании золота 216 миллиардов долларов

© РИА Новости . Илья Наймушин
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. С начала специальной военной операции Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря подорожанию золота, сообщает Bloomberg.
"Россия получила огромную прибыль от резкого роста цен на золото с начала войны на Украине, ее масштабы достигли размеров, сопоставимых с замороженными суверенными резервами в Европе", — говорится в материале.
Согласно данным издания, прибыль от повышения стоимости драгоценного металла компенсирует значительную часть убытков, вызванных замораживанием активов на территории ЕС.
"В то время как ценные бумаги и денежные средства, заблокированные в Европе, не могут быть проданы или заложены, золото при необходимости все еще может быть монетизировано", — отмечает агентство.
Ранее РИА Новости подсчитало, что из-за роста цен золотой запас России за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов. По данным Центрального банка, на 1 января 2025 года в его запасах было золота на сумму 195,7 миллиарда долларов, а к концу года эта цифра выросла до 326,5 миллиарда.
Это стало возможным благодаря резкому скачку цены на золото: за указанный период она выросла в 1,7 раза — с 2,6 до 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию. К началу 2026 года золото составило 43,3 процента резервов Центрального банка. Тем временем доля валюты увеличилась лишь на 3,6 процента, достигнув 428,3 миллиарда долларов.
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАЕВРОПАBloomberg
 
 
