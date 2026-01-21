В США рассказали о том, что произошло с резервами России
Bloomberg: Россия заработала на подорожании золота 216 миллиардов долларов
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. С начала специальной военной операции Россия заработала 216 миллиардов долларов благодаря подорожанию золота, сообщает Bloomberg.
"Россия получила огромную прибыль от резкого роста цен на золото с начала войны на Украине, ее масштабы достигли размеров, сопоставимых с замороженными суверенными резервами в Европе", — говорится в материале.
Согласно данным издания, прибыль от повышения стоимости драгоценного металла компенсирует значительную часть убытков, вызванных замораживанием активов на территории ЕС.
"В то время как ценные бумаги и денежные средства, заблокированные в Европе, не могут быть проданы или заложены, золото при необходимости все еще может быть монетизировано", — отмечает агентство.
Ранее РИА Новости подсчитало, что из-за роста цен золотой запас России за год увеличился на рекордные 130 миллиардов долларов. По данным Центрального банка, на 1 января 2025 года в его запасах было золота на сумму 195,7 миллиарда долларов, а к концу года эта цифра выросла до 326,5 миллиарда.
Это стало возможным благодаря резкому скачку цены на золото: за указанный период она выросла в 1,7 раза — с 2,6 до 4,4 тысячи долларов за тройскую унцию. К началу 2026 года золото составило 43,3 процента резервов Центрального банка. Тем временем доля валюты увеличилась лишь на 3,6 процента, достигнув 428,3 миллиарда долларов.