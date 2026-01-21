Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций ощутимо вырос и обновил максимумы начавшегося года - 21.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций ощутимо вырос и обновил максимумы начавшегося года
Российский рынок акций ощутимо вырос и обновил максимумы начавшегося года - 21.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций ощутимо вырос и обновил максимумы начавшегося года
Российский рынок акций в основную сессию среды ощутимо вырос на фоне геополитических надежд и обновил максимумы начавшегося года в районе 2780 пунктов по... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T21:00+0300
2026-01-21T21:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию среды ощутимо вырос на фоне геополитических надежд и обновил максимумы начавшегося года в районе 2780 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,19% - до 2 770,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,75%, до 1 163,64 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,59%, до 1 125,93 пункта. Индекс Мосбиржи максимально поднимался в течение среды до 2778,68 пункта – максимума с 29 декабря прошлого года. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Российский рынок на подъеме Российский рынок акций в середине недели получил импульс к росту на фоне геополитических надежд. В итоге главный фондовый индекс обновил максимум начавшегося года, почти дойдя до отметки 2780 пунктов. "В среду индекс Мосбиржи преодолел уровень сопротивление 2750 пунктов на геополитических новостях. На четверг назначена встреча спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным. Рынок позитивно оценил высказывания американского представителя о том, что переговорный процесс по Украине достиг "значительного прогресса" - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Аэрофлота" (+2,8%), "Дом.РФ" (+2,7%), "Русала" (+2,5%), "Газпрома" (+2,1%). Подешевели бумаги "ИКС 5" (-0,4%), "Алросы" (-0,2%), префы "Транснефти" (-0,4%). Стоимость нефти к 20.04 мск повышалась на 0,2% - до 65,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 98,6 пункта. Прогнозы Российский рынок в четверг может реагировать на новостной фон вокруг встреч президента РФ с представителями США, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Ожидания по индексу Мосбиржи на 22 января – 2700-2800 пунктов, добавляет он. Ближайшим уровнем сопротивления росту индекса Мосбиржи является уровень 2800 пунктов, но для его преодоления, очевидно, потребуются конкретные договоренности и заявления по итогам встречи в Кремле, а не намерения продолжать и дальше переговорный процесс, считает Муштаков из ИК "Риком-траст".
Дмитрий Майоров
Дмитрий Майоров
21:00 21.01.2026
 
Российский рынок акций ощутимо вырос и обновил максимумы начавшегося года

Рынок акций РФ ощутимо вырос и обновил максимумы начавшегося года

© РИА Новости . Владимир Песня
График - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
График. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Дмитрий Майоров
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Рынок российских акций вырос в начале основной торговой сессии
