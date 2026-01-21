Алиханов рассказал о приоритетах в развитии фармацевтики России
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает важным переход российской фармотрасли от экстенсивной к инновационной модели развития, смещая акцент на расширение линейки препаратов и создание новых образцов, рассказал глава ведомства Антон Алиханов.
"Сейчас мы считаем важным делать упор на переходе от экстенсивной к инновационной модели развития отрасли. То есть смещать акцент на расширение линейки препаратов, создание новых лекарств и дальнейшее повышение уровня локализации", - сказал Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Ранее в ходе совещания он говорил, что большое количество иностранных компаний свернули деятельность в России в части проведения клинических исследований, однако страна не должна стать заложником "дженериковой модели" развития фарминдустрии, поэтому объем исследований необходимо восстанавливать.
Он отметил, что Минпромторг вел обсуждение данной темы совместно с отраслью, а также Минобрнауки и Минздравом. По его итогам предложено создать новый механизм поддержки инноваций - компенсацию фактических затрат на клинические исследования, если они привели к созданию уникального для мировой практики препарата или превосходят существующие методы лечения.
"В первом полугодии закончим эту работу и надеемся провести первый отбор уже в этом году для того, чтобы в следующем году отрасль смогла претендовать на эти меры поддержки. Сейчас прорабатываем эту инициативу с Минздравом и Минфином. Как я сказал, до конца первого полугодия будем докладывать", - заключил он.