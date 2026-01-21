https://1prime.ru/20260121/alikhanov-866769789.html

Алиханов рассказал о приоритетах в развитии фармацевтики России

Алиханов рассказал о приоритетах в развитии фармацевтики России - 21.01.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о приоритетах в развитии фармацевтики России

Минпромторг РФ считает важным переход российской фармотрасли от экстенсивной к инновационной модели развития, смещая акцент на расширение линейки препаратов и... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T21:47+0300

2026-01-21T21:47+0300

2026-01-21T21:47+0300

экономика

бизнес

технологии

рф

антон алиханов

владимир путин

минздрав

минпромторг

минобрнауки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850163590_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_8de1adb483a0a7846d75d9ffe8660c6e.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ считает важным переход российской фармотрасли от экстенсивной к инновационной модели развития, смещая акцент на расширение линейки препаратов и создание новых образцов, рассказал глава ведомства Антон Алиханов. "Сейчас мы считаем важным делать упор на переходе от экстенсивной к инновационной модели развития отрасли. То есть смещать акцент на расширение линейки препаратов, создание новых лекарств и дальнейшее повышение уровня локализации", - сказал Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Ранее в ходе совещания он говорил, что большое количество иностранных компаний свернули деятельность в России в части проведения клинических исследований, однако страна не должна стать заложником "дженериковой модели" развития фарминдустрии, поэтому объем исследований необходимо восстанавливать. Он отметил, что Минпромторг вел обсуждение данной темы совместно с отраслью, а также Минобрнауки и Минздравом. По его итогам предложено создать новый механизм поддержки инноваций - компенсацию фактических затрат на клинические исследования, если они привели к созданию уникального для мировой практики препарата или превосходят существующие методы лечения. "В первом полугодии закончим эту работу и надеемся провести первый отбор уже в этом году для того, чтобы в следующем году отрасль смогла претендовать на эти меры поддержки. Сейчас прорабатываем эту инициативу с Минздравом и Минфином. Как я сказал, до конца первого полугодия будем докладывать", - заключил он.

https://1prime.ru/20260113/import-866429209.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, рф, антон алиханов, владимир путин, минздрав, минпромторг, минобрнауки