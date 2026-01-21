https://1prime.ru/20260121/antalja-866731935.html

В Анталье оценили риск потери части российских туристов

В Анталье оценили риск потери части российских туристов - 21.01.2026, ПРАЙМ

В Анталье оценили риск потери части российских туристов

Рассуждения вокруг исключения алкоголя из пакета "все включено" в курортных отелях Антальи указывают на риск потери части российских туристов, но речь вовсе не... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T05:47+0300

2026-01-21T05:47+0300

2026-01-21T05:47+0300

туризм

бизнес

россия

анталья

турция

германия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866731935.jpg?1768963635

АНКАРА, 21 янв – ПРАЙМ. Рассуждения вокруг исключения алкоголя из пакета "все включено" в курортных отелях Антальи указывают на риск потери части российских туристов, но речь вовсе не идет о том, что россияне приезжают на турецкие курорты ради бесплатного алкоголя, заявил РИА Новости представитель туристической отрасли, владелец одного из известных отелей региона Мехмет Уста Бильгинер. Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" привело к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Это, по его словам, вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. В свою очередь, председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу в беседе с РИА Новости предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант с выбором только нужных опций. Он привел в пример гостиницы "без алкоголя". "Российские туристы приезжают в Анталью не за бесплатным алкоголем, это миф, комплекс. Но формат "все включено" для них - это прежде всего комфорт, предсказуемость и понятное соотношение цены и качества", - заявил Бильгинер. По словам эксперта, российский рынок ориентирован на комплексный туристический продукт, где важна целостность сервиса, а не отдельные его элементы. Резкие изменения привычной модели отдыха без учета ожиданий гостей могут восприниматься как ухудшение уровня. Бильгинер отметил, что возможное исключение алкоголя из пакета "все включено" нарушает сложившиеся ожидания туристов и способно привести к перераспределению спроса в пользу альтернативных направлений, где данный формат сохраняется. Турецкое руководство обсуждает идеи представителей туристического сектора по возможным изменениям в системе "все включено" в курортных отелях, сообщили ранее РИА Новости в турецких властных структурах. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщал, что Анталья завершила 2025 год с рекордными показателями: город посетили 17 122 548 туристов, что на 1,17% больше, чем годом ранее. Основной поток при этом обеспечили Россия, Германия и Великобритания.

анталья

турция

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, анталья, турция, германия