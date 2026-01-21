Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Апельсин стал самым подешевевшим фруктом в России - 21.01.2026
Апельсин стал самым подешевевшим фруктом в России
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Апельсин стал самым подешевевшим фруктом по итогам 2025 года - он упал в цене на 17,8% по сравнению с 2024 годом, до 162,2 рубля за килограмм в среднем по России, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики. Второе место по данному показателю занял виноград с падением в стоимости на 12% - до 248,2 рубля за килограмм. Третье место в списке заняли бананы. Они упали в цене на 8,4% в годовом выражении - до 151,3 рубля за килограмм в среднем по стране. На четвертой строчке расположилась груша. На конец декабря 2025 года эти фрукты в России подешевели на 5,1% - до 256,2 рубля за килограмм. Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%. В декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% с 0,42% в ноябре, сообщал Росстат. В свою очередь продовольственная инфляция в России в декабре составила 5,24% в годовом выражении.
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Апельсин стал самым подешевевшим фруктом по итогам 2025 года - он упал в цене на 17,8% по сравнению с 2024 годом, до 162,2 рубля за килограмм в среднем по России, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики.
Второе место по данному показателю занял виноград с падением в стоимости на 12% - до 248,2 рубля за килограмм. Третье место в списке заняли бананы. Они упали в цене на 8,4% в годовом выражении - до 151,3 рубля за килограмм в среднем по стране.
На четвертой строчке расположилась груша. На конец декабря 2025 года эти фрукты в России подешевели на 5,1% - до 256,2 рубля за килограмм.
Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%. В декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% с 0,42% в ноябре, сообщал Росстат. В свою очередь продовольственная инфляция в России в декабре составила 5,24% в годовом выражении.
 
Заголовок открываемого материала