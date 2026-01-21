https://1prime.ru/20260121/apelsin-866729084.html

Апельсин стал самым подешевевшим фруктом в России

Апельсин стал самым подешевевшим фруктом в России - 21.01.2026, ПРАЙМ

Апельсин стал самым подешевевшим фруктом в России

Апельсин стал самым подешевевшим фруктом по итогам 2025 года - он упал в цене на 17,8% по сравнению с 2024 годом, до 162,2 рубля за килограмм в среднем по... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T03:27+0300

2026-01-21T03:27+0300

2026-01-21T03:27+0300

бизнес

экономика

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729084.jpg?1768955273

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Апельсин стал самым подешевевшим фруктом по итогам 2025 года - он упал в цене на 17,8% по сравнению с 2024 годом, до 162,2 рубля за килограмм в среднем по России, подсчитало РИА Новости на основании данных статистики. Второе место по данному показателю занял виноград с падением в стоимости на 12% - до 248,2 рубля за килограмм. Третье место в списке заняли бананы. Они упали в цене на 8,4% в годовом выражении - до 151,3 рубля за килограмм в среднем по стране. На четвертой строчке расположилась груша. На конец декабря 2025 года эти фрукты в России подешевели на 5,1% - до 256,2 рубля за килограмм. Инфляция в России в прошлом году составила 5,59%. В декабре она замедлилась в месячном выражении до 0,32% с 0,42% в ноябре, сообщал Росстат. В свою очередь продовольственная инфляция в России в декабре составила 5,24% в годовом выражении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росстат