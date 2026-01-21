https://1prime.ru/20260121/artemev-866757549.html
"Новатэк" обеспечил более 30% реализации газа на торгах в России
"Новатэк" обеспечил более 30% реализации газа на торгах в России - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" обеспечил более 30% реализации газа на торгах в России
Компания "Новатэк" в прошедшем году обеспечила более 30% реализации газа на организованных торгах в стране, сообщил журналистам президент Петербургской биржи... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T16:08+0300
2026-01-21T16:08+0300
2026-01-21T16:08+0300
энергетика
газ
приморский край
якутия
республика коми
игорь артемьев
новатэк
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866757380_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eff4155d6aac2beb4be8df4903e34f3c.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Компания "Новатэк" в прошедшем году обеспечила более 30% реализации газа на организованных торгах в стране, сообщил журналистам президент Петербургской биржи Игорь Артемьев. Объем торгов газом на Петербургской бирже по итогам года вырос на 67% - до 15,6 миллиарда кубометров. "Это очень хороший результат. Мы благодарны компании "Газпром" и хотели бы отметить очень большой прогресс по торгам компании "Новатэк", которая поставила в общем обороте около 30 с лишним процентов", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Артемьев объяснил, что "Новатэк" и ранее периодически торговал своим газом на бирже, однако у компании редко были излишки, так как практически весь газ был законтрактован. Глава торговой площадки также добавил, что в 2027 году биржа может повторить успех 2025 года по объемам торгов газом благодаря эффекту от запуска механизма коммерческой балансировки на газовом рынке. Механизм коммерческой балансировки был утвержден правительством в декабре и будет применяться к долгосрочным договорам поставки газа на условиях "бери или плати". Новый порядок предполагает обязательный вывод на биржевые торги объемов газа, которые были оплачены покупателями, но не отобраны физически. Норма о долгосрочных договорах с возможностью коммерческой балансировки вступает в силу с 1 сентября 2026 года, а в отношении генерирующих объектов в Хабаровском и Приморском краях, Якутии, Калининградской области и Республики Коми - с 1 марта 2029 года.
https://1prime.ru/20260121/vengriya-866755315.html
приморский край
якутия
республика коми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866757380_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_78b73d68623590cbe5f1f8e2752711e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, приморский край, якутия, республика коми, игорь артемьев, новатэк, газпром
Энергетика, Газ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЯКУТИЯ, республика Коми, Игорь Артемьев, Новатэк, Газпром
"Новатэк" обеспечил более 30% реализации газа на торгах в России
Артемьев: "Новатэк" обеспечил более 30% реализации газа на биржевых торгах
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Компания "Новатэк" в прошедшем году обеспечила более 30% реализации газа на организованных торгах в стране, сообщил журналистам президент Петербургской биржи Игорь Артемьев.
Объем торгов газом на Петербургской бирже по итогам года вырос на 67% - до 15,6 миллиарда кубометров.
"Это очень хороший результат. Мы благодарны компании "Газпром
" и хотели бы отметить очень большой прогресс по торгам компании "Новатэк
", которая поставила в общем обороте около 30 с лишним процентов", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Артемьев
объяснил, что "Новатэк" и ранее периодически торговал своим газом на бирже, однако у компании редко были излишки, так как практически весь газ был законтрактован.
Глава торговой площадки также добавил, что в 2027 году биржа может повторить успех 2025 года по объемам торгов газом благодаря эффекту от запуска механизма коммерческой балансировки на газовом рынке.
Механизм коммерческой балансировки был утвержден правительством в декабре и будет применяться к долгосрочным договорам поставки газа на условиях "бери или плати". Новый порядок предполагает обязательный вывод на биржевые торги объемов газа, которые были оплачены покупателями, но не отобраны физически.
Норма о долгосрочных договорах с возможностью коммерческой балансировки вступает в силу с 1 сентября 2026 года, а в отношении генерирующих объектов в Хабаровском и Приморском краях
, Якутии
, Калининградской области и Республики Коми
- с 1 марта 2029 года.
Орбан назвал доступ к российскому газу в холодную зиму достижением Венгрии