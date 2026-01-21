https://1prime.ru/20260121/artemev-866757549.html

"Новатэк" обеспечил более 30% реализации газа на торгах в России

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Компания "Новатэк" в прошедшем году обеспечила более 30% реализации газа на организованных торгах в стране, сообщил журналистам президент Петербургской биржи Игорь Артемьев. Объем торгов газом на Петербургской бирже по итогам года вырос на 67% - до 15,6 миллиарда кубометров. "Это очень хороший результат. Мы благодарны компании "Газпром" и хотели бы отметить очень большой прогресс по торгам компании "Новатэк", которая поставила в общем обороте около 30 с лишним процентов", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Артемьев объяснил, что "Новатэк" и ранее периодически торговал своим газом на бирже, однако у компании редко были излишки, так как практически весь газ был законтрактован. Глава торговой площадки также добавил, что в 2027 году биржа может повторить успех 2025 года по объемам торгов газом благодаря эффекту от запуска механизма коммерческой балансировки на газовом рынке. Механизм коммерческой балансировки был утвержден правительством в декабре и будет применяться к долгосрочным договорам поставки газа на условиях "бери или плати". Новый порядок предполагает обязательный вывод на биржевые торги объемов газа, которые были оплачены покупателями, но не отобраны физически. Норма о долгосрочных договорах с возможностью коммерческой балансировки вступает в силу с 1 сентября 2026 года, а в отношении генерирующих объектов в Хабаровском и Приморском краях, Якутии, Калининградской области и Республики Коми - с 1 марта 2029 года.

