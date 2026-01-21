https://1prime.ru/20260121/bank-866764326.html
Минцифры проработает вопрос ответственности банков за украденные средства
Минцифры проработает вопрос ответственности банков за украденные средства - 21.01.2026, ПРАЙМ
Минцифры проработает вопрос ответственности банков за украденные средства
Минцифры России проработает вопрос ответственности банков и операторов связи за украденные средства с банковских счетов граждан - инициатива войдет в поправки... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T19:28+0300
2026-01-21T19:28+0300
2026-01-21T19:28+0300
экономика
финансы
банки
технологии
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83152/85/831528574_0:15:3591:2035_1920x0_80_0_0_35e36788e0bcf62bfc199c1ac046e628.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минцифры России проработает вопрос ответственности банков и операторов связи за украденные средства с банковских счетов граждан - инициатива войдет в поправки ко второму чтению законопроекта в рамках второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, заявила участник разработки законопроекта Элина Симонянц. В текущей версии законопроекта предполагается, что операторы связи возмещают те средства, которые были украдены с мобильного счета жертвы. Банки, в свою очередь. возмещают ущерб в случае кражи с банковских счетов, если они получали предупреждения оператора о подозрительных действиях и не приняли меры по предотвращению хищения средств злоумышленниками. "Мы, действительно, проводили ряд совещаний, по итогам которых согласились с тем, что не совсем справедливо текущее предложение, по которому оператор несет ответственность только в отношении средств, похищенных со своих лицевых счетов. Мы прорабатываем вопросы ответственности банков и операторов в отношении средств, похищенных в том числе и с банковских счетов граждан. Мы будем готовить такие поправки ко второму чтению", - сказала Симонянц во время выступления на заседании комитета по финансовому рынку. Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров напомнил, что звонки по-прежнему остаются основным каналом взаимодействия мошенников с гражданами, и уровень воздействия на россиян не снижается. "На совещании Минцифры мы озвучили позицию о том, что необходимо установить требования об ответственности операторов связи и рассмотреть вопрос (в отношении средств - ред.) не с лицевых счетов именно операторов связи, а за совершение мошеннических действий при хищении денежных средств со счетов граждан", - добавил Уваров. В среду комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ внесен правительством РФ. Среди этих мер - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", а также планируются ограничения по количеству банковских карт. Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.
https://1prime.ru/20260121/proverki-866752142.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83152/85/831528574_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_e3b177fd0b16e972c339d5ab68f5c0c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, технологии, рф, госдума
Экономика, Финансы, Банки, Технологии, РФ, Госдума
Минцифры проработает вопрос ответственности банков за украденные средства
Минцифры проработает вопрос ответственности за украденные с банковских счетов средства
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минцифры России проработает вопрос ответственности банков и операторов связи за украденные средства с банковских счетов граждан - инициатива войдет в поправки ко второму чтению законопроекта в рамках второго пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, заявила участник разработки законопроекта Элина Симонянц.
В текущей версии законопроекта предполагается, что операторы связи возмещают те средства, которые были украдены с мобильного счета жертвы. Банки, в свою очередь. возмещают ущерб в случае кражи с банковских счетов, если они получали предупреждения оператора о подозрительных действиях и не приняли меры по предотвращению хищения средств злоумышленниками.
"Мы, действительно, проводили ряд совещаний, по итогам которых согласились с тем, что не совсем справедливо текущее предложение, по которому оператор несет ответственность только в отношении средств, похищенных со своих лицевых счетов. Мы прорабатываем вопросы ответственности банков и операторов в отношении средств, похищенных в том числе и с банковских счетов граждан. Мы будем готовить такие поправки ко второму чтению", - сказала Симонянц во время выступления на заседании комитета по финансовому рынку.
Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров напомнил, что звонки по-прежнему остаются основным каналом взаимодействия мошенников с гражданами, и уровень воздействия на россиян не снижается.
"На совещании Минцифры мы озвучили позицию о том, что необходимо установить требования об ответственности операторов связи и рассмотреть вопрос (в отношении средств - ред.) не с лицевых счетов именно операторов связи, а за совершение мошеннических действий при хищении денежных средств со счетов граждан", - добавил Уваров.
В среду комитет Госдумы
по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, направленного на усиление защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Документ внесен правительством РФ
. Среди этих мер - запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Также в рамках второго пакета прорабатываются новые способы восстановления доступа к порталу "Госуслуги", а также планируются ограничения по количеству банковских карт.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Так, с 1 августа того же года россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков.
ЦБ планирует освободить банки от проверки целевого использования кредитов