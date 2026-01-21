https://1prime.ru/20260121/bezhenets-866729590.html

Беженец из Димитрова рассказал о приказе Зеленского о мобилизации

Беженец из Димитрова рассказал о приказе Зеленского о мобилизации - 21.01.2026, ПРАЙМ

Беженец из Димитрова рассказал о приказе Зеленского о мобилизации

Украинские власти приказали брать на фронт даже инвалидов, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Роман Юрченко, отметив, что из-за этого ему аннулировали... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T04:16+0300

2026-01-21T04:16+0300

2026-01-21T04:16+0300

общество

экономика

украина

харьков

всу

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729590.jpg?1768958178

ДОНЕЦК, 21 янв – ПРАЙМ. Украинские власти приказали брать на фронт даже инвалидов, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Роман Юрченко, отметив, что из-за этого ему аннулировали вторую группу инвалидности. "Правительство Украины с меня онкологию сняло. Сказали: "Иди умирай". Сняли группу инвалидности с онкологией. В Димитрове больницу разбили, а мне надо каждый год подтверждать, проверку эту делать, чтобы метастазы не пошли, не прогрессировала болезнь. Мне посоветовали ехать в Харьков, там меньше ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) ловило. Я туда приехал, прошел всю комиссию, остались заключительные бумажки, не получилось – пришел от (Владимира) Зеленского приказ у всех инвалидность снять. Не хватает людей на фронте. И мне сказали, что я жив-здоров", – сказал Юрченко. Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

украина

харьков

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, харьков, всу, new york times