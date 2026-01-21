https://1prime.ru/20260121/bilayn-866762877.html
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN
21.01.2026
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Некоторые пользователи "Билайна" получили доступ к просмотру YouTube без VPN из-за внутреннего тестирования "Билайна", сейчас этот доступ закрыт, рассказали РИА Новости в компании. Ранее в приложении оператора появилась возможность смотреть YouTube без VPN. "Сервис проходил тестирование в закрытом контуре компании. В какой-то момент он стал кратковременно доступен для ограниченного числа абонентов в коммерческой сети. На текущий момент доступ к сервису закрыт", - сообщили в компании.
