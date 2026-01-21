Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/bilayn-866762877.html
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN
Некоторые пользователи "Билайна" получили доступ к просмотру YouTube без VPN из-за внутреннего тестирования "Билайна", сейчас этот доступ закрыт, рассказали РИА | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T18:51+0300
2026-01-21T18:51+0300
экономика
технологии
билайн
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/93/829749344_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_6ae5ab61f97f7515d46c3f8eabb404c8.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Некоторые пользователи "Билайна" получили доступ к просмотру YouTube без VPN из-за внутреннего тестирования "Билайна", сейчас этот доступ закрыт, рассказали РИА Новости в компании. Ранее в приложении оператора появилась возможность смотреть YouTube без VPN. "Сервис проходил тестирование в закрытом контуре компании. В какой-то момент он стал кратковременно доступен для ограниченного числа абонентов в коммерческой сети. На текущий момент доступ к сервису закрыт", - сообщили в компании.
https://1prime.ru/20251209/rutube-865358691.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/93/829749344_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_9fa3b941f26e5b438aa432b5b50ac8d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, билайн, youtube
Экономика, Технологии, Билайн, YouTube
18:51 21.01.2026
 
"Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN

РИА Новости: "Билайн" закрыл возможность просмотра YouTube без VPN

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБилайн
Билайн - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Билайн. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Некоторые пользователи "Билайна" получили доступ к просмотру YouTube без VPN из-за внутреннего тестирования "Билайна", сейчас этот доступ закрыт, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее в приложении оператора появилась возможность смотреть YouTube без VPN.
"Сервис проходил тестирование в закрытом контуре компании. В какой-то момент он стал кратковременно доступен для ограниченного числа абонентов в коммерческой сети. На текущий момент доступ к сервису закрыт", - сообщили в компании.
Вывеска Rutube - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей
9 декабря 2025, 12:28
 
ЭкономикаТехнологииБилайнYouTube
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала