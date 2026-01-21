Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На совещании Путина с правительством обсудят поддержку малого бизнеса - 21.01.2026, ПРАЙМ
На совещании Путина с правительством обсудят поддержку малого бизнеса
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным."И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться на совещании Путина с кабмином вопрос о дополнительных мерах поддержки такому малому бизнесу, как пекарня "Машенька".
россия, рф, владимир путин, дмитрий песков, правительство рф, малый бизнес
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Правительство РФ, малый бизнес
13:40 21.01.2026 (обновлено: 14:07 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
"И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться на совещании Путина с кабмином вопрос о дополнительных мерах поддержки такому малому бизнесу, как пекарня "Машенька".
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинДмитрий ПесковПравительство РФмалый бизнес
 
 
