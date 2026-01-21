https://1prime.ru/20260121/biznes-866752022.html

На совещании Путина с правительством обсудят поддержку малого бизнеса

2026-01-21T13:40+0300

2026-01-21T13:40+0300

2026-01-21T14:07+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным."И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться на совещании Путина с кабмином вопрос о дополнительных мерах поддержки такому малому бизнесу, как пекарня "Машенька".

