На совещании Путина с правительством обсудят поддержку малого бизнеса

Песков: вопрос поддержки малого бизнеса поднимут на совещании Путина с правительством
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Кремль ожидает, что вопрос поддержки малого бизнеса в России в связи с налоговыми изменениями будет подниматься на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином в среду, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
"И да, мы ожидаем, что сегодня этот вопрос тоже будет подниматься", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться на совещании Путина с кабмином вопрос о дополнительных мерах поддержки такому малому бизнесу, как пекарня "Машенька".