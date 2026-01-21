Минфин рассчитывает на стабильную ненефтегазовую часть бюджета в 2026 году

https://1prime.ru/20260121/byudzhet-866736566.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает, что в 2026 году ненефтегазовая часть бюджета будет стабильна и министерству не потребуется прибегать к дополнительным заимствованиям на рынке, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Так как мы исходим из того, что в этом году ненефтегазовая часть будет более стабильна, чем в прошлом, и консервативный прогноз реалистичный заложен, и меры по обелению в части оборотных налогов предпринимаются и так далее и тому подобное, то мы считаем, что не потребуется использовать дополнительные заимствования и расширять программу (заимствований - ред.)", - сказал он. По его словам, во втором полугодии прошлого года в отдельные месяцы нефтегазовые доходы были ниже базового уровня. "И, соответственно, мы прибегали к тому, чтобы использовать накопленные остатки этих нефтегазовых доходов, что и является ФНБ по сути. Это то, как бюджетное правило устроено. И в этом году это продолжится", - сказал он. "Если, как и в том году, и ненефтегазовые доходы оказались ниже изначальных проектировок, а расходы были уже утверждены, исходя из того, что они будут на том уровне, который прогнозировался, то вот эту недостачу мы в прошлом году закрывали заимствованием дополнительным. Если по какой-то причине опять также сложится ситуация, то то же самое", - продолжил он. При этом, по словам Колычева, Минфин в этом году в любом случае ожидает опережающий рост ненефтегазовых доходов, и все-таки "куда в меньшей степени" ожидает ситуацию сильного недобора нефтегазовых доходов. "Может ли получиться так, что нефтегазовые доходы будут ниже намного, чем наши проектировки, конечно, может. На это мы не влияем и будем компенсировать за счет ФНБ, как по правилу подразумевается", - сказал Колычев. Он напомнил, что ФНБ покрывает только часть, которая связана с нефтегазовыми доходами, а остатки, заимствования, прочие источники финансирования покрывают ненефтегазовую часть. "Все ненефтегазовые: доходы упали, расходы выросли, что угодно. Вот это остатки и заимствования", - пояснил он. Программы государственных внутренних и внешних заимствований Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов утверждены законом о федеральном бюджете. Плановый объем внутренних заимствований на 2026 год в соответствии с программой составляет 5,51 триллиона рублей.

