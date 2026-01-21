Доллар и евро достигли курсового паритета в ожидании данных о ВВП США
Курсы валют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара стабильна к евро и слабо снижается по отношению к иене перед публикации уточнённых данных о квартальном ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1726 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 158,08 иены со 158,17 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,08% - до 98,48 пункта.
Также в четверг будет опубликована промежуточная оценка роста ВВП США в третьем квартале прошлого года. Согласно предварительным данным, американская экономика в отчетном периоде выросла на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
При этом по итогам двух предыдущих торговых сессий американская валюта подешевела к евро на 1,1%, а по отношению к иене стоимость доллара почти не изменилась. И на динамику доллара по отношению к европейской валюте в последние дни вновь большое влияние оказывает поведение президента США Дональда Трампа.
Так, одним из основных событий на рынках остается ситуация между США и Гренландией. Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.