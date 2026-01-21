Аэропорт Домодедово повторно выставят на продажу на аукционе

https://1prime.ru/20260121/domodedovo-866752943.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" будет повторно выставлен на продажу на аукционе на понижение цены, который пройдет 29 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. "Актив будет повторно выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января 2026 года. Прием заявок будет открыт 22 января 2026 года", - сообщили в пресс-службе.ПСБ назначен продавцом аэропорта от имени государства.Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", назначенный на 20 января, не состоялся, поскольку единственный претендент на покупку актива не был допущен до торгов.Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.

