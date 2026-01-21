Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Домодедово повторно выставят на продажу на аукционе - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/domodedovo-866752943.html
Аэропорт Домодедово повторно выставят на продажу на аукционе
Аэропорт Домодедово повторно выставят на продажу на аукционе - 21.01.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Домодедово повторно выставят на продажу на аукционе
Аэропорт "Домодедово" будет повторно выставлен на продажу на аукционе на понижение цены, который пройдет 29 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T14:21+0300
2026-01-21T14:45+0300
экономика
бизнес
аэропорт домодедово
псб
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863987283_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9a48066cf88a3b8198d1b09bbe69d358.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" будет повторно выставлен на продажу на аукционе на понижение цены, который пройдет 29 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. "Актив будет повторно выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января 2026 года. Прием заявок будет открыт 22 января 2026 года", - сообщили в пресс-службе.ПСБ назначен продавцом аэропорта от имени государства.Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", назначенный на 20 января, не состоялся, поскольку единственный претендент на покупку актива не был допущен до торгов.Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
https://1prime.ru/20260121/domodedovo-866753266.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863987283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_23373a5096fe37419a221a897e43e077.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэропорт домодедово, псб, россия
Экономика, Бизнес, аэропорт Домодедово, ПСБ, РОССИЯ
14:21 21.01.2026 (обновлено: 14:45 21.01.2026)
 
Аэропорт Домодедово повторно выставят на продажу на аукционе

Домодедово повторно выставят на продажу на аукционе на понижение цены 29 января

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" будет повторно выставлен на продажу на аукционе на понижение цены, который пройдет 29 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ.
"Актив будет повторно выставлен на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января 2026 года. Прием заявок будет открыт 22 января 2026 года", - сообщили в пресс-службе.
ПСБ назначен продавцом аэропорта от имени государства.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово", назначенный на 20 января, не состоялся, поскольку единственный претендент на покупку актива не был допущен до торгов.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово". В конце прошлого года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что аукцион в целях приватизации аэропорта "Домодедово" состоится в начале 2026 года и потенциальные инвесторы есть.
Московский международный аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В ПСБ назвали начальную цену Домодедово на повторном аукционе
14:29
 
ЭкономикаБизнесаэропорт ДомодедовоПСБРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала