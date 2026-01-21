Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ПСБ назвали начальную цену Домодедово на повторном аукционе - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/domodedovo-866753266.html
В ПСБ назвали начальную цену Домодедово на повторном аукционе
В ПСБ назвали начальную цену Домодедово на повторном аукционе - 21.01.2026, ПРАЙМ
В ПСБ назвали начальную цену Домодедово на повторном аукционе
Начальная цена аэропорта "Домодедово" на повторном аукционе останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения будет 10%, сообщили РИА Новости в... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T14:29+0300
2026-01-21T14:29+0300
экономика
бизнес
аэропорт домодедово
псб
аукцион
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518183_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_83ffc13deb60fbb7dc822b377d779c15.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Начальная цена аэропорта "Домодедово" на повторном аукционе останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения будет 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. &quot;Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива - 132,2 миллиарда рублей - с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения - 10% от начальной цены&quot;, - сообщили в пресс-службе.Там также отметили, что в случае если несколько участников подтверждают начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518183_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_fad478bb83b79fc461991092a71fc254.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэропорт домодедово, псб, аукцион
Экономика, Бизнес, аэропорт Домодедово, ПСБ, аукцион
14:29 21.01.2026
 
В ПСБ назвали начальную цену Домодедово на повторном аукционе

ПСБ: начальная цена Домодедово на повторном аукционе останется на уровне 132,2 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМосковский международный аэропорт Домодедово
Московский международный аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Московский международный аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Начальная цена аэропорта "Домодедово" на повторном аукционе останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения будет 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ.

"Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива - 132,2 миллиарда рублей - с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения - 10% от начальной цены", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в случае если несколько участников подтверждают начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.
 
ЭкономикаБизнесаэропорт ДомодедовоПСБаукцион
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала