В ПСБ назвали начальную цену Домодедово на повторном аукционе

В ПСБ назвали начальную цену Домодедово на повторном аукционе

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Начальная цена аэропорта "Домодедово" на повторном аукционе останется на уровне 132,2 миллиарда рублей, шаг понижения будет 10%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПСБ. "Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива - 132,2 миллиарда рублей - с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения - 10% от начальной цены", - сообщили в пресс-службе.Там также отметили, что в случае если несколько участников подтверждают начальную цену или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения, будет проведен аукцион на повышение с шагом 5%.

