https://1prime.ru/20260121/ekspert-866728183.html

Эксперт оценил стоимость природных ресурсов Гренландии

Эксперт оценил стоимость природных ресурсов Гренландии - 21.01.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил стоимость природных ресурсов Гренландии

Гренландия - богатейший источник редкоземельных металлов и углеводородов: стоимость ее природных ресурсов достигает, по разным оценкам, 4,5 триллиона долларов,... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T01:48+0300

2026-01-21T01:48+0300

2026-01-21T01:48+0300

энергетика

экономика

газ

гренландия

сша

китай

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866728183.jpg?1768949288

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Гренландия - богатейший источник редкоземельных металлов и углеводородов: стоимость ее природных ресурсов достигает, по разным оценкам, 4,5 триллиона долларов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. "На бумаге Гренландия кажется идеальным источником сырья: по разным оценкам, до 42 миллионов тонн редкоземельных оксидов (больше только у Китая), довольно масштабные запасы нефти и газа. Грубые денежные оценки позволяют ориентироваться на диапазон до 4-4,5 триллиона долларов", - приводит данные аналитик. Эксперт обращает внимание на проблему добычи ресурсов в тяжелых климатических условиях. Так, из оценочных 42 миллионов тонн лишь 1,5 миллиона тонн соответствуют стандартам доказанных запасов, то есть с высокой степенью вероятности могут быть извлечены из известных месторождений при существующих технологиях, экономических условиях и в рамках срока действия лицензии. Соотношение доказанных и оценочных запасов довольно невелико (ниже 3,6%) по нескольким причинам: суровый климат, плохая инфраструктура, высокая стоимость работ в арктических условиях, констатирует аналитик. В гренландских месторождениях присутствуют неодим и празеодим, которые являются базовыми компонентами постоянных магнитов для электродвигателей, ветряных турбин, электроники и вооружений, отмечает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Также зафиксированы промышленные концентрации диспрозия и тербия - редких и дорогих элементов, необходимых для магнитов, работающих при высоких температурах: они особенно нужны в авиации, энергетике и оборонной промышленности. Дополняет их иттрий, используемый в лазерных системах, светодиодах, радиоэлектронике и специальных керамиках. Помимо редкоземельных металлов, в Гренландии выявлены залежи железной руды, меди, никеля, лития, цинка, свинца, золота и урана, а также графита. Тем не менее на сегодняшний день на острове всего два активных рудника по добыче минералов: один – золотой и один – анортозитный (анортозит используется как стройматериал и камень для облицовки). Не обходится и без нефтяного фактора. По оценкам Геологической службы США, на северо-востоке острова запасы нефти могут составлять порядка 31 миллиарда баррелей. Для сравнения, доказанные запасы черного золота в США составляют 45-48 миллиарда баррелей. "Однако намерения по увеличению добычи на территории Гренландии могут столкнуться с противоречием с органами власти острова – те с 2021 года отказались от выдачи лицензий на разработку нефтегазовых месторождений из экологических соображений. Также Гренландия может обеспечить США большей контролируемой площадью арктического шельфа, потенциально обладающего большими запасами углеводородов – хотя извлечение в данной зоне и является достаточно затратным", - заключил Лысенко.

гренландия

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, гренландия, сша, китай, "бкс мир инвестиций"