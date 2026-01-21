https://1prime.ru/20260121/ekspert-866733692.html
Эксперт рассказал, как отличить настоящую рублевую купюру от фальшивки
2026-01-21T07:48+0300
2026-01-21T07:48+0300
2026-01-21T08:07+0300
финансы
рф
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Настоящую рублевую купюру от фальшивки помогает отличить целый ряд признаков, в том числе оптически переменные эффекты на нити и голографическое защитное волокно, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. По его словам, отличить подлинную купюру от поддельной позволяет перечень признаков, в том числе "оптически переменные эффекты на нити - смена изображений, "движение" элементов при покачивании". Кроме того, у фальшивой купюры не будет голографической защитной нити, которая выходит на поверхность в “окнах” фигурной формы. "Это типичный "гибридный" для бумаги приём, концептуально близкий к тому, что в полимере делается через прозрачное окно. Только в России окно формирует нить, а не прозрачный участок основы", - добавил аналитик. Эксперт также отметил, что Россия не следует мировому тренду печати банкнот на полимерной основе, но при этом "по уровню OVD-элементов на бумажной основе у страны, скорее, технологический паритет с лучшими "бумажными" сериями". Рублевые банкноты обладают "хорошей тактильностью": их удобно считать, листать и сортировать, заключил собеседник агентства. В понедельник ЦБ РФ сообщил, что предлагает установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты "банка приколов".
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_32e2e2d5238951fdd27161097536ab82.jpg
финансы, рф, рубль
