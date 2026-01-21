https://1prime.ru/20260121/ekspert-866733692.html

Эксперт рассказал, как отличить настоящую рублевую купюру от фальшивки

Эксперт рассказал, как отличить настоящую рублевую купюру от фальшивки

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Настоящую рублевую купюру от фальшивки помогает отличить целый ряд признаков, в том числе оптически переменные эффекты на нити и голографическое защитное волокно, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. По его словам, отличить подлинную купюру от поддельной позволяет перечень признаков, в том числе "оптически переменные эффекты на нити - смена изображений, "движение" элементов при покачивании". Кроме того, у фальшивой купюры не будет голографической защитной нити, которая выходит на поверхность в “окнах” фигурной формы. "Это типичный "гибридный" для бумаги приём, концептуально близкий к тому, что в полимере делается через прозрачное окно. Только в России окно формирует нить, а не прозрачный участок основы", - добавил аналитик. Эксперт также отметил, что Россия не следует мировому тренду печати банкнот на полимерной основе, но при этом "по уровню OVD-элементов на бумажной основе у страны, скорее, технологический паритет с лучшими "бумажными" сериями". Рублевые банкноты обладают "хорошей тактильностью": их удобно считать, листать и сортировать, заключил собеседник агентства. В понедельник ЦБ РФ сообщил, что предлагает установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты "банка приколов".

