Эксперты рассказали, сколько стоит ремонт квартиры в Москве без отделки
Эксперты рассказали, сколько стоит ремонт квартиры в Москве без отделки
2026-01-21T05:16+0300
2026-01-21T05:16+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средний срок ремонта стандартной однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров в новостройке без отделки в Москве за последний год вырос примерно на месяц и составляет в январе 2026 года от трех до пяти месяцев, рассказала РИА Недвижимость бренд-менеджер компании Estima Мария Паршина. Речь идет о полноценном ремонте "с нуля": с возведением межкомнатных перегородок, разводкой инженерных коммуникаций, стяжкой пола, выравниванием стен, укладкой напольных покрытий, монтажом сантехники и электрики, отметил специалист по ремонту с сервиса "Профи.ру" Алексей Никитин. "Если раньше подобный объём работ можно было выполнить за 2,5–4 месяца, то сейчас, в том числе из-за дефицита квалифицированных специалистов, сроки выросли до трех-пяти месяцев", - объяснила Паршина.  К дополнительным факторам, которые могут затянуть сроки ремонта, Никитин добавил задержки с поставками отдельных строительных материалов, а также необходимость подбирать аналоги привычных решений. Стоимость ремонта однокомнатной квартиры площадью 40 "квадратов" в новостройке без отделки, по словам руководителя строительной компании Interior-Line Ирины Митрофановой, в Москве на сегодняшний день стартует с 70 тысяч рублей за квадратный метр. За год ремонт подорожал более чем на 10%, подсчитал Никитин.   "Помимо увеличения стоимости работ, заметно подорожали и строительные материалы: сухие смеси, электрика, сантехника, плитка, напольные покрытия. Это связано с общим ростом цен – дорожает логистика, сырье, импортные компоненты, меняются поставщики", - объяснил он.  
05:16 21.01.2026
 
Эксперты рассказали, сколько стоит ремонт квартиры в Москве без отделки

Estima: средний срок ремонта однокомнатной квартиры в новостройке в Москве вырос на месяц

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Средний срок ремонта стандартной однокомнатной квартиры площадью 40 квадратных метров в новостройке без отделки в Москве за последний год вырос примерно на месяц и составляет в январе 2026 года от трех до пяти месяцев, рассказала РИА Недвижимость бренд-менеджер компании Estima Мария Паршина.
Речь идет о полноценном ремонте "с нуля": с возведением межкомнатных перегородок, разводкой инженерных коммуникаций, стяжкой пола, выравниванием стен, укладкой напольных покрытий, монтажом сантехники и электрики, отметил специалист по ремонту с сервиса "Профи.ру" Алексей Никитин.
"Если раньше подобный объём работ можно было выполнить за 2,5–4 месяца, то сейчас, в том числе из-за дефицита квалифицированных специалистов, сроки выросли до трех-пяти месяцев", - объяснила Паршина. 
К дополнительным факторам, которые могут затянуть сроки ремонта, Никитин добавил задержки с поставками отдельных строительных материалов, а также необходимость подбирать аналоги привычных решений.
Стоимость ремонта однокомнатной квартиры площадью 40 "квадратов" в новостройке без отделки, по словам руководителя строительной компании Interior-Line Ирины Митрофановой, в Москве на сегодняшний день стартует с 70 тысяч рублей за квадратный метр. За год ремонт подорожал более чем на 10%, подсчитал Никитин.  
"Помимо увеличения стоимости работ, заметно подорожали и строительные материалы: сухие смеси, электрика, сантехника, плитка, напольные покрытия. Это связано с общим ростом цен – дорожает логистика, сырье, импортные компоненты, меняются поставщики", - объяснил он.  
 
