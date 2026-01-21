Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию вырос втрое - 21.01.2026
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию вырос втрое
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Экспорт свежего винограда из Китая в Россию по итогам прошлого года вырос втрое, в результате чего он достиг рекордного объема за все время торговли между двумя странами, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Суммарный объем поставок свежего винограда из КНР в РФ за 2025 год достиг максимальных за все время 47,7 тысячи тонн - это в 3 раза больше, чем годом ранее. Стоимость экспорта при этом увеличилась в 3,2 раза и составила чуть больше 81 миллиона долларов, что также стало рекордом. Однако в декабре экспорт винограда в Россию показал снижение после ноябрьского рекорда: за месяц он уменьшился на 29%, до 6,6 тысячи тонн с 9,3 тысячи тонн. По сравнению с прошлым декабрем поставки выросли в 1,75 раза. Благодаря наращиванию импорта китайского винограда, Россия среди основных его покупателей поднялась на 6-е с 10-го места. В пятерке расположились Вьетнам (180,5 тысячи тонн), Таиланд (122,1 тысячи), Индонезия (110,3 тысячи), Киргизия (96,2 тысячи) и Филиппины (83,7 тысячи тонн). Всего за 2025 год Поднебесная экспортировала 801,3 тысячи тонн свежего винограда, что на треть больше, чем год назад. Стоимость экспорта при этом выросла на 11,5% и достигла 1,03 миллиарда долларов.
05:56 21.01.2026
 
Экспорт свежего винograда из Китая в Россию вырос втрое

Экспорт свежего винограда из Китая в Россию в 2025 году вырос втрое, до рекордного объема

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Экспорт свежего винограда из Китая в Россию по итогам прошлого года вырос втрое, в результате чего он достиг рекордного объема за все время торговли между двумя странами, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Суммарный объем поставок свежего винограда из КНР в РФ за 2025 год достиг максимальных за все время 47,7 тысячи тонн - это в 3 раза больше, чем годом ранее. Стоимость экспорта при этом увеличилась в 3,2 раза и составила чуть больше 81 миллиона долларов, что также стало рекордом.
Однако в декабре экспорт винограда в Россию показал снижение после ноябрьского рекорда: за месяц он уменьшился на 29%, до 6,6 тысячи тонн с 9,3 тысячи тонн. По сравнению с прошлым декабрем поставки выросли в 1,75 раза.
Благодаря наращиванию импорта китайского винограда, Россия среди основных его покупателей поднялась на 6-е с 10-го места. В пятерке расположились Вьетнам (180,5 тысячи тонн), Таиланд (122,1 тысячи), Индонезия (110,3 тысячи), Киргизия (96,2 тысячи) и Филиппины (83,7 тысячи тонн).
Всего за 2025 год Поднебесная экспортировала 801,3 тысячи тонн свежего винограда, что на треть больше, чем год назад. Стоимость экспорта при этом выросла на 11,5% и достигла 1,03 миллиарда долларов.
 
