https://1prime.ru/20260121/eksport-866732039.html
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию вырос втрое
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию вырос втрое - 21.01.2026, ПРАЙМ
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию вырос втрое
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию по итогам прошлого года вырос втрое, в результате чего он достиг рекордного объема за все время торговли между двумя | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:56+0300
2026-01-21T05:56+0300
2026-01-21T05:56+0300
экономика
бизнес
россия
китай
кнр
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866732039.jpg?1768964179
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Экспорт свежего винограда из Китая в Россию по итогам прошлого года вырос втрое, в результате чего он достиг рекордного объема за все время торговли между двумя странами, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Суммарный объем поставок свежего винограда из КНР в РФ за 2025 год достиг максимальных за все время 47,7 тысячи тонн - это в 3 раза больше, чем годом ранее. Стоимость экспорта при этом увеличилась в 3,2 раза и составила чуть больше 81 миллиона долларов, что также стало рекордом.
Однако в декабре экспорт винограда в Россию показал снижение после ноябрьского рекорда: за месяц он уменьшился на 29%, до 6,6 тысячи тонн с 9,3 тысячи тонн. По сравнению с прошлым декабрем поставки выросли в 1,75 раза.
Благодаря наращиванию импорта китайского винограда, Россия среди основных его покупателей поднялась на 6-е с 10-го места. В пятерке расположились Вьетнам (180,5 тысячи тонн), Таиланд (122,1 тысячи), Индонезия (110,3 тысячи), Киргизия (96,2 тысячи) и Филиппины (83,7 тысячи тонн).
Всего за 2025 год Поднебесная экспортировала 801,3 тысячи тонн свежего винограда, что на треть больше, чем год назад. Стоимость экспорта при этом выросла на 11,5% и достигла 1,03 миллиарда долларов.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, кнр, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, РФ
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию вырос втрое
Экспорт свежего винограда из Китая в Россию в 2025 году вырос втрое, до рекордного объема
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Экспорт свежего винограда из Китая в Россию по итогам прошлого года вырос втрое, в результате чего он достиг рекордного объема за все время торговли между двумя странами, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Суммарный объем поставок свежего винограда из КНР в РФ за 2025 год достиг максимальных за все время 47,7 тысячи тонн - это в 3 раза больше, чем годом ранее. Стоимость экспорта при этом увеличилась в 3,2 раза и составила чуть больше 81 миллиона долларов, что также стало рекордом.
Однако в декабре экспорт винограда в Россию показал снижение после ноябрьского рекорда: за месяц он уменьшился на 29%, до 6,6 тысячи тонн с 9,3 тысячи тонн. По сравнению с прошлым декабрем поставки выросли в 1,75 раза.
Благодаря наращиванию импорта китайского винограда, Россия среди основных его покупателей поднялась на 6-е с 10-го места. В пятерке расположились Вьетнам (180,5 тысячи тонн), Таиланд (122,1 тысячи), Индонезия (110,3 тысячи), Киргизия (96,2 тысячи) и Филиппины (83,7 тысячи тонн).
Всего за 2025 год Поднебесная экспортировала 801,3 тысячи тонн свежего винограда, что на треть больше, чем год назад. Стоимость экспорта при этом выросла на 11,5% и достигла 1,03 миллиарда долларов.