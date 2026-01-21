https://1prime.ru/20260121/eksport-866749600.html
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК - 21.01.2026, ПРАЙМ
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК
Россия впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц, сообщил Федеральный центр... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T12:33+0300
2026-01-21T12:33+0300
2026-01-21T12:33+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
китай
агроэкспорт
экспорт
апк
экспорт апк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_35a7363680dcf430b9c3d00d8ca8697c.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". Согласно предварительным оценкам, за декабрь 2025 года Россия экспортировала в Китай 1,3 миллиона тонн агропромышленной продукции на сумму более 1 миллиарда долларов. Ранее стоимостной максимум составлял 812 миллионов долларов и был достигнут в октябре минувшего года года. "Россия впервые экспортировала в Китай продукцию АПК на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц", - говорится в сообщении. В топ-5 видов продукции АПК, поставлявшихся из России в Китай в декабре минувшего года, входят: рапсовое масло (около 215 миллионов долларов), живые, свежие или охлажденные крабы (более 159 миллионов долларов), семена льна (более 74 миллионов долларов), минтай (около 65 миллионов долларов), сельдь (более 55 миллионов долларов) "По объему поставок в натуральном выражении также обновлен максимум. Предыдущий рекорд наблюдался в сентябре 2023 года, когда Россия экспортировала 1,14 миллиона тонн продукции АПК", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20260120/mishustin-866707479.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_295:0:2215:1440_1920x0_80_0_0_d82ba8c9b57f6f84793e263970751937.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, китай, агроэкспорт, экспорт, апк, экспорт апк
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, КИТАЙ, Агроэкспорт, экспорт, АПК, экспорт АПК
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК
РФ впервые экспортировала в Китай продукцию АПК на сумму свыше миллиарда долларов в месяц
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
Согласно предварительным оценкам, за декабрь 2025 года Россия экспортировала в Китай
1,3 миллиона тонн агропромышленной продукции на сумму более 1 миллиарда долларов. Ранее стоимостной максимум составлял 812 миллионов долларов и был достигнут в октябре минувшего года года.
"Россия впервые экспортировала в Китай продукцию АПК на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц", - говорится в сообщении.
В топ-5 видов продукции АПК, поставлявшихся из России в Китай в декабре минувшего года, входят: рапсовое масло (около 215 миллионов долларов), живые, свежие или охлажденные крабы (более 159 миллионов долларов), семена льна (более 74 миллионов долларов), минтай (около 65 миллионов долларов), сельдь (более 55 миллионов долларов)
"По объему поставок в натуральном выражении также обновлен максимум. Предыдущий рекорд наблюдался в сентябре 2023 года, когда Россия экспортировала 1,14 миллиона тонн продукции АПК", - добавляется в сообщении.
Россия планирует наращивать несырьевой экспорт в Китай