Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/eksport-866749600.html
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК - 21.01.2026, ПРАЙМ
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК
Россия впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц, сообщил Федеральный центр... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T12:33+0300
2026-01-21T12:33+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
китай
агроэкспорт
экспорт
апк
экспорт апк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_35a7363680dcf430b9c3d00d8ca8697c.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". Согласно предварительным оценкам, за декабрь 2025 года Россия экспортировала в Китай 1,3 миллиона тонн агропромышленной продукции на сумму более 1 миллиарда долларов. Ранее стоимостной максимум составлял 812 миллионов долларов и был достигнут в октябре минувшего года года. "Россия впервые экспортировала в Китай продукцию АПК на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц", - говорится в сообщении. В топ-5 видов продукции АПК, поставлявшихся из России в Китай в декабре минувшего года, входят: рапсовое масло (около 215 миллионов долларов), живые, свежие или охлажденные крабы (более 159 миллионов долларов), семена льна (более 74 миллионов долларов), минтай (около 65 миллионов долларов), сельдь (более 55 миллионов долларов) "По объему поставок в натуральном выражении также обновлен максимум. Предыдущий рекорд наблюдался в сентябре 2023 года, когда Россия экспортировала 1,14 миллиона тонн продукции АПК", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20260120/mishustin-866707479.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860001382_295:0:2215:1440_1920x0_80_0_0_d82ba8c9b57f6f84793e263970751937.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, китай, агроэкспорт, экспорт, апк, экспорт апк
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, КИТАЙ, Агроэкспорт, экспорт, АПК, экспорт АПК
12:33 21.01.2026
 
Россия установила рекорд по поставкам в Китай продукции АПК

РФ впервые экспортировала в Китай продукцию АПК на сумму свыше миллиарда долларов в месяц

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россия впервые экспортировала в Китай продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
Согласно предварительным оценкам, за декабрь 2025 года Россия экспортировала в Китай 1,3 миллиона тонн агропромышленной продукции на сумму более 1 миллиарда долларов. Ранее стоимостной максимум составлял 812 миллионов долларов и был достигнут в октябре минувшего года года.
"Россия впервые экспортировала в Китай продукцию АПК на сумму свыше 1 миллиарда долларов за месяц", - говорится в сообщении.
В топ-5 видов продукции АПК, поставлявшихся из России в Китай в декабре минувшего года, входят: рапсовое масло (около 215 миллионов долларов), живые, свежие или охлажденные крабы (более 159 миллионов долларов), семена льна (более 74 миллионов долларов), минтай (около 65 миллионов долларов), сельдь (более 55 миллионов долларов)
"По объему поставок в натуральном выражении также обновлен максимум. Предыдущий рекорд наблюдался в сентябре 2023 года, когда Россия экспортировала 1,14 миллиона тонн продукции АПК", - добавляется в сообщении.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Россия планирует наращивать несырьевой экспорт в Китай
Вчера, 14:56
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоКИТАЙАгроэкспортэкспортАПКэкспорт АПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала