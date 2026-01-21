Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме поддержали введение принципа "бери или плати" в электросетях - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260121/elektroseti-866734970.html
В Госдуме поддержали введение принципа "бери или плати" в электросетях
В Госдуме поддержали введение принципа "бери или плати" в электросетях - 21.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали введение принципа "бери или плати" в электросетях
Комитет Госдумы по энергетике поддерживает введение принципа "бери или плати" в российском электросетевом комплексе, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T08:46+0300
2026-01-21T08:46+0300
энергетика
россия
николай шульгинов
россети
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_4b22fd6127ade5a82d922a3a3bd42940.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике поддерживает введение принципа "бери или плати" в российском электросетевом комплексе, рассказал в интервью РИА Новости глава думского комитета Николай Шульгинов. "Одним из предложений по оптимизации затрат (в Генсхеме развития электроэнергетики до 2042 года - ред.) может стать внедрение в электросетевой комплекс принципа "бери или плати"… Надеемся, с учетом поручений президента внедрение этого принципа во все отрасли экономики, включая электроэнергетику, ускорится", - сказал Шульгинов. По имеющимся у него данным, потребители электричества заявляют определенные необходимые им мощности, исходя из этого территориальные сетевые организации (ТСО) проектируют планы по новым электросетям, но фактически потребляемая мощность не соответствует заявленной, в результате планируемого отпуска электроэнергии в сеть нет. Минэнерго в начале прошлого года разработало проект постановления правительства, которое предусматривает определение объема услуг по передаче электроэнергии и их оплату исходя не из фактического потребления, а из заявленной мощности при техприсоединении, то есть по принципу "бери или плати". Сначала предполагалось ввести механизм до февраля 2026 года, позднее срок перенесли на июль 2026 года. Проект планируется распространить в отношении потребителей с энергопринимающими устройствами, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям которых был заключен после 1 июля 2025 года. Со своей стороны "Россети", крупнейшая электросетевая организация страны, ранее выступила с инициативой запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги передачи электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги или оплачивают их несоразмерно фактическим затратам сетевых организаций.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75804/01/758040130_30:0:563:400_1920x0_80_0_0_2a63aa7c2475527a30b47df304f3860c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, николай шульгинов, россети, госдума
Энергетика, РОССИЯ, Николай Шульгинов, Россети, Госдума
08:46 21.01.2026
 
В Госдуме поддержали введение принципа "бери или плати" в электросетях

Шульгинов: в ГД поддержали введение принципа "бери или плати" в электросетевом комплексе

Здание Госдумы
Здание Госдумы
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике поддерживает введение принципа "бери или плати" в российском электросетевом комплексе, рассказал в интервью РИА Новости глава думского комитета Николай Шульгинов.
"Одним из предложений по оптимизации затрат (в Генсхеме развития электроэнергетики до 2042 года - ред.) может стать внедрение в электросетевой комплекс принципа "бери или плати"… Надеемся, с учетом поручений президента внедрение этого принципа во все отрасли экономики, включая электроэнергетику, ускорится", - сказал Шульгинов.
По имеющимся у него данным, потребители электричества заявляют определенные необходимые им мощности, исходя из этого территориальные сетевые организации (ТСО) проектируют планы по новым электросетям, но фактически потребляемая мощность не соответствует заявленной, в результате планируемого отпуска электроэнергии в сеть нет.
Минэнерго в начале прошлого года разработало проект постановления правительства, которое предусматривает определение объема услуг по передаче электроэнергии и их оплату исходя не из фактического потребления, а из заявленной мощности при техприсоединении, то есть по принципу "бери или плати". Сначала предполагалось ввести механизм до февраля 2026 года, позднее срок перенесли на июль 2026 года.
Проект планируется распространить в отношении потребителей с энергопринимающими устройствами, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям которых был заключен после 1 июля 2025 года.
Со своей стороны "Россети", крупнейшая электросетевая организация страны, ранее выступила с инициативой запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати".
Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги передачи электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления.
В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги или оплачивают их несоразмерно фактическим затратам сетевых организаций.
 
ЭнергетикаРОССИЯНиколай ШульгиновРоссетиГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала