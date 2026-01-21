https://1prime.ru/20260121/elektroseti-866734970.html

В Госдуме поддержали введение принципа "бери или плати" в электросетях

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике поддерживает введение принципа "бери или плати" в российском электросетевом комплексе, рассказал в интервью РИА Новости глава думского комитета Николай Шульгинов. "Одним из предложений по оптимизации затрат (в Генсхеме развития электроэнергетики до 2042 года - ред.) может стать внедрение в электросетевой комплекс принципа "бери или плати"… Надеемся, с учетом поручений президента внедрение этого принципа во все отрасли экономики, включая электроэнергетику, ускорится", - сказал Шульгинов. По имеющимся у него данным, потребители электричества заявляют определенные необходимые им мощности, исходя из этого территориальные сетевые организации (ТСО) проектируют планы по новым электросетям, но фактически потребляемая мощность не соответствует заявленной, в результате планируемого отпуска электроэнергии в сеть нет. Минэнерго в начале прошлого года разработало проект постановления правительства, которое предусматривает определение объема услуг по передаче электроэнергии и их оплату исходя не из фактического потребления, а из заявленной мощности при техприсоединении, то есть по принципу "бери или плати". Сначала предполагалось ввести механизм до февраля 2026 года, позднее срок перенесли на июль 2026 года. Проект планируется распространить в отношении потребителей с энергопринимающими устройствами, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям которых был заключен после 1 июля 2025 года. Со своей стороны "Россети", крупнейшая электросетевая организация страны, ранее выступила с инициативой запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги передачи электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги или оплачивают их несоразмерно фактическим затратам сетевых организаций.

