ЕС увеличил экспорт сладостей в Россию до максимума за два года

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил экспорт сладостей на российский рынок до максимальной для отчетного периода суммы за два года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, за 11 месяцев европейские компании поставили в Россию сладостей на 703,1 миллиона евро против 649,7 миллиона за аналогичный период годом ранее. В результате сумма поставок увеличилась на 8% в годовом выражении и достигла максимума с 2023 года, когда ЕС экспортировал сладостей сразу на 804,4 миллиона евро. Больше всего из сладостей российские компании закупили шоколада - его импорт из Евросоюза увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 432,3 миллиона евро. Также Евросоюз нарастил поставки выпечки - на 25% в годовом выражении, до 198,1 миллиона евро. В то же время ввоз карамели в Россию сократился - на 14%, до 72,7 миллиона евро. Крупнейшим поставщиком сладостей из стран Евросоюза на российский рынок в январе-ноябре 2025 года по-прежнему осталась Германия с поставками на 279,9 миллиона евро. Вторым - Италия (на 135,1 миллиона), обогнав при этом Польшу, отгрузившую сладостей на 116,8 миллиона евро, и Бельгию (на 88,8 миллиона), которые расположилась вслед за ней. Пятерку лидеров замкнула Болгария, поставившая в РФ сладостей на 21,1 миллиона евро.

