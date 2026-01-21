https://1prime.ru/20260121/evropa-866729801.html

Фон дер Ляйен жестко осадили в Давосе из-за России

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Под руководством Урсулы фон дер Ляйен Евросоюз утратил свои позиции, пишет газета Berliner Zeitung."Под эгидой ЕС сильные стороны Европы атрофировались", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что выступление фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе является свидетельством упадка ЕС как важной политической силы на мировой арене. "Все это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько <…> как предпосылка для демонтажа свободы, прозрачности и демократии", — пишет автор, комментируя заявление ЕК о планах по созданию "новой формы европейской независимости". Газета объясняет, что слова фон дер Ляйен указывают на попытку балансировать между нарушением закона и иллюзиями, поскольку для достижения целей, предложенных главой ЕК, Европе потребуется привлечение внешнего капитала. Однако незаконное замораживание российских активов вызывает беспокойство у иеждународных инвесторов. По данным издания, аналогичная ситуация наблюдается в вопросах урегулирования украинского конфликта и притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Несмотря на уверенные заявления главы Еврокомиссии, реальные обстоятельства показывают неспособность Брюсселя оказать влияние на оба аспекта. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear —одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

