Фон дер Ляйен жестко осадили в Давосе из-за России
BZ: Евросоюз атрофировался под руководством Урсулы фон дер Ляйен
© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Под руководством Урсулы фон дер Ляйен Евросоюз утратил свои позиции, пишет газета Berliner Zeitung.
Издание подчеркивает, что выступление фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе является свидетельством упадка ЕС как важной политической силы на мировой арене.
"Все это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько <…> как предпосылка для демонтажа свободы, прозрачности и демократии", — пишет автор, комментируя заявление ЕК о планах по созданию "новой формы европейской независимости".
Газета объясняет, что слова фон дер Ляйен указывают на попытку балансировать между нарушением закона и иллюзиями, поскольку для достижения целей, предложенных главой ЕК, Европе потребуется привлечение внешнего капитала. Однако незаконное замораживание российских активов вызывает беспокойство у иеждународных инвесторов.
По данным издания, аналогичная ситуация наблюдается в вопросах урегулирования украинского конфликта и притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Несмотря на уверенные заявления главы Еврокомиссии, реальные обстоятельства показывают неспособность Брюсселя оказать влияние на оба аспекта.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear —одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.