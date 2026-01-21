Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европарламент проголосует по внесению изменений в Фонд ЕС для Украины - 21.01.2026
Европарламент проголосует по внесению изменений в Фонд ЕС для Украины
2026-01-21T01:33+0300
2026-01-21T01:33+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
киев
чехия
ес
еп
euroclear
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - ПРАЙМ. Европарламент в ходе пленарной сессии в среду проголосует по внесению изменений в Фонд ЕС для Украины для подготовки к выдаче Киеву нового кредита на 90 миллиардов евро. Соответствующую экстренную процедуру утвердили депутаты накануне. Кроме того, будет утверждено решение о расширении сотрудничества между 24 государствами-членами (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) для предоставления Украине вышеупомянутого кредита. Европарламент также одобрил экстренную процедуру утверждения самого европейского кредита. Голосование по нему состоится на следующей пленарной сессии ЕП, вероятнее всего, в феврале. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия рассчитывает, что весь законодательный процесс по кредиту будет завершен в марте, и первая выплата Киеву пройдет уже в апреле этого года. При этом Украина еще должна подготовить свой годовой план, на основании которого Брюссель будет выделять финансирование. До того момента Киев может рассчитывать только на остаточные выплаты по прошлогоднему кредиту G7 под доходы от замороженных российских активов в размере порядка 10 миллиардов евро в случае, если партнеры ЕС в этой группе стран выполнят свои финансовые обязательства. Решение о предоставлении Украине невыгодного для стран ЕС кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета было принято в конце декабря прошлого года на саммите ЕС. Тогда же Бельгия заблокировала предложение об использовании для этих целей хранящихся в королевстве в депозитарии Euroclear замороженных суверенных активов России.
01:33 21.01.2026
 
Европарламент проголосует по внесению изменений в Фонд ЕС для Украины

Европарламент в среду проголосует по внесению изменений в Фонд ЕС для Украины

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - ПРАЙМ. Европарламент в ходе пленарной сессии в среду проголосует по внесению изменений в Фонд ЕС для Украины для подготовки к выдаче Киеву нового кредита на 90 миллиардов евро.
Соответствующую экстренную процедуру утвердили депутаты накануне.
Кроме того, будет утверждено решение о расширении сотрудничества между 24 государствами-членами (за исключением Чехии, Венгрии и Словакии) для предоставления Украине вышеупомянутого кредита.
Европарламент также одобрил экстренную процедуру утверждения самого европейского кредита. Голосование по нему состоится на следующей пленарной сессии ЕП, вероятнее всего, в феврале.
Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия рассчитывает, что весь законодательный процесс по кредиту будет завершен в марте, и первая выплата Киеву пройдет уже в апреле этого года. При этом Украина еще должна подготовить свой годовой план, на основании которого Брюссель будет выделять финансирование.
До того момента Киев может рассчитывать только на остаточные выплаты по прошлогоднему кредиту G7 под доходы от замороженных российских активов в размере порядка 10 миллиардов евро в случае, если партнеры ЕС в этой группе стран выполнят свои финансовые обязательства.
Решение о предоставлении Украине невыгодного для стран ЕС кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета было принято в конце декабря прошлого года на саммите ЕС. Тогда же Бельгия заблокировала предложение об использовании для этих целей хранящихся в королевстве в депозитарии Euroclear замороженных суверенных активов России.
 
