https://1prime.ru/20260121/evrosoyuz-866749006.html

Глава ЕЦБ призвала к глубокому пересмотру европейской экономики

Глава ЕЦБ призвала к глубокому пересмотру европейской экономики - 21.01.2026, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ призвала к глубокому пересмотру европейской экономики

Европейская экономика нуждается в "глубоком пересмотре" на фоне зарождения "нового международного порядка", заявила в среду председатель Европейского... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T12:26+0300

2026-01-21T12:26+0300

2026-01-21T12:26+0300

экономика

мировая экономика

гренландия

сша

франция

дональд трамп

кристин лагард

эммануэль макрон

ес

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/54/841265450_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4e820ee830f8383ad59c17cad8c16905.jpg

ПАРИЖ, 21 янв - ПРАЙМ. Европейская экономика нуждается в "глубоком пересмотре" на фоне зарождения "нового международного порядка", заявила в среду председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что ЕС обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука". Президент США Дональд Трамп позднее заявил в интервью телеканалу NewsNation, что все, что сделает Европа против США, вернется к ней рикошетом. "Я считаю, что мы являемся свидетелями того, как поднимается занавес над новым международным порядком… Этот новый международный порядок должен побудить нас к глубокому пересмотру того, как мы организуем нашу экономику в Европе, и того, как мы строим отношения с другими странами мира, которые играют по тем же правилам, что и мы", - сказала глава ЕЦБ в эфире радиостанции RTL. Лагард отметила, что ожидает незначительное влияние американских пошлин на экономику Франции, в то время как на экономику ФРГ эти пошлины повлияют сильнее. Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз Трампа ввести пошлины из-за Гренландии несколько стран, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии на острове и возвращении своих военных. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

гренландия

сша

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, гренландия, сша, франция, дональд трамп, кристин лагард, эммануэль макрон, ес, ецб, нато