Глава ЕЦБ призвала к глубокому пересмотру европейской экономики
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 янв - ПРАЙМ. Европейская экономика нуждается в "глубоком пересмотре" на фоне зарождения "нового международного порядка", заявила в среду председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что ЕС обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука". Президент США Дональд Трамп позднее заявил в интервью телеканалу NewsNation, что все, что сделает Европа против США, вернется к ней рикошетом.
"Я считаю, что мы являемся свидетелями того, как поднимается занавес над новым международным порядком… Этот новый международный порядок должен побудить нас к глубокому пересмотру того, как мы организуем нашу экономику в Европе, и того, как мы строим отношения с другими странами мира, которые играют по тем же правилам, что и мы", - сказала глава ЕЦБ в эфире радиостанции RTL.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Ранее ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз Трампа ввести пошлины из-за Гренландии несколько стран, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии на острове и возвращении своих военных.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.