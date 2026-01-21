https://1prime.ru/20260121/finansirovanie-866738146.html

В ГД предложили IT-компаниям самим финансировать строительство ЦОД

2026-01-21T10:19+0300

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по энергетике предлагает IT-компаниям, которые хотят строить крупные центры обработки данных (ЦОД), самим финансировать строительство энергообъектов для их электроснабжения, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Николай Шульгинов. "Нужно помнить, что подключение новых потребителей, в том числе ЦОД, будет осуществляться с использованием уже построенной инфраструктуры, за строительство которой заплатили другие потребители региона в цене на мощность. И, как вариант, владельцы крупных ЦОД могут самостоятельно финансировать строительство необходимых им сетей и генерации", - сказал он. Он добавил, что сейчас владельцы дата-центров предлагают сократить сроки технологического присоединения таких объектов к энергосетям, а также просят предоставить им возможность использовать тариф для прямых потребителей по магистральным электросетям (тариф ФСК - Федеральной сетевой компании). "Хотя из их требований по мощности - это всего лишь 2,5 ГВт до 2030 года", - добавил он. Депутат пояснил, что реализация всех инфраструктурных проектов, включая ЦОДы, изначально должна строиться на перспективной оценке энергетического потенциала как действующих, так и планируемых к строительству объектов генерации и сетевого хозяйства. При этом надо понимать, что наличие профицита мощности не всегда означает возможность размещения ЦОД, такое решение регион должен принимать, опираясь на долгосрочные цели развития жилищного строительства, коммунальной, производственной и других социально значимых сфер.

