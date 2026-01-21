Глава МИД Финляндии пожаловалась на проблемы с Украиной
Глава МИД Финляндии Валтонен: на форуме в Давосе почти не обсуждают Украину
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила недовольство тем, что обсуждение украинского кризиса практически не затрагивается на Давосском форуме. Ее слова передает газета Iltalehti.
Министр считает, что внимание США к Гренландии отвлекает от темы украинского вопроса на форуме и способствует смене приоритетов.
"Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе", — заявила она.
По мнению Валтонен, напряженные отношения в НАТО из-за ситуации с Гренландией отодвинули украинский вопрос на второй план.
"Теперь вопрос в том, как заставить наших американских партнеров и народ в Соединенных Штатах понять, что мы уже довольно близки к черте, которую не стоит переходить даже на уровне речей", — подытожила она.
Ситуация вокруг Гренландии
С начала второго президентского срока Дональд Трамп несколько раз заявлял о стремлении присоединить Гренландию к США и после военной операции в Венесуэле стал настойчиво на этом настаивать. Трамп утверждает, что российские и китайские подводные лодки якобы действуют вокруг автономии, входящей в состав Дании, при этом защита самого острова — всего лишь "две собачьи упряжки".
Эти заявления вызвали резкое сопротивление в самой Гренландии, власти и большинство жителеq которой выступают против вступления в состав США. Инициатива также не нашла поддержки в странах Европы. В ответ президент США ввел десятипроцентные пошлины против ряда стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.
Пошлины начнут действовать 1 февраля, с планируемым повышением до 25 процентов в июне, пока "полное и окончательное приобретение острова" не будет завершено. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию как экстраординарную с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.