Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Финляндии пожаловалась на проблемы с Украиной - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/finlyandiya-866732533.html
Глава МИД Финляндии пожаловалась на проблемы с Украиной
Глава МИД Финляндии пожаловалась на проблемы с Украиной - 21.01.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Финляндии пожаловалась на проблемы с Украиной
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила недовольство тем, что обсуждение украинского кризиса практически не затрагивается на Давосском форуме. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T06:57+0300
2026-01-21T06:57+0300
мировая экономика
общество
гренландия
сша
дания
дональд трамп
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила недовольство тем, что обсуждение украинского кризиса практически не затрагивается на Давосском форуме. Ее слова передает газета Iltalehti. Министр считает, что внимание США к Гренландии отвлекает от темы украинского вопроса на форуме и способствует смене приоритетов. "Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе", — заявила она.По мнению Валтонен, напряженные отношения в НАТО из-за ситуации с Гренландией отодвинули украинский вопрос на второй план. "Теперь вопрос в том, как заставить наших американских партнеров и народ в Соединенных Штатах понять, что мы уже довольно близки к черте, которую не стоит переходить даже на уровне речей", — подытожила она. Ситуация вокруг ГренландииС начала второго президентского срока Дональд Трамп несколько раз заявлял о стремлении присоединить Гренландию к США и после военной операции в Венесуэле стал настойчиво на этом настаивать. Трамп утверждает, что российские и китайские подводные лодки якобы действуют вокруг автономии, входящей в состав Дании, при этом защита самого острова — всего лишь "две собачьи упряжки". Эти заявления вызвали резкое сопротивление в самой Гренландии, власти и большинство жителеq которой выступают против вступления в состав США. Инициатива также не нашла поддержки в странах Европы. В ответ президент США ввел десятипроцентные пошлины против ряда стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. Пошлины начнут действовать 1 февраля, с планируемым повышением до 25 процентов в июне, пока "полное и окончательное приобретение острова" не будет завершено. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию как экстраординарную с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
https://1prime.ru/20260120/lavrov-866695230.html
https://1prime.ru/20260119/polsha-866678748.html
https://1prime.ru/20260119/tramp-866672347.html
https://1prime.ru/20260119/grenlandiya-866650791.html
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , гренландия, сша, дания, дональд трамп, дмитрий песков, нато
Мировая экономика, Общество , Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО
06:57 21.01.2026
 
Глава МИД Финляндии пожаловалась на проблемы с Украиной

Глава МИД Финляндии Валтонен: на форуме в Давосе почти не обсуждают Украину

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила недовольство тем, что обсуждение украинского кризиса практически не затрагивается на Давосском форуме. Ее слова передает газета Iltalehti.
Министр считает, что внимание США к Гренландии отвлекает от темы украинского вопроса на форуме и способствует смене приоритетов.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
Вчера, 11:52
"Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе", — заявила она.
По мнению Валтонен, напряженные отношения в НАТО из-за ситуации с Гренландией отодвинули украинский вопрос на второй план.
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"Идти на Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии
19 января, 20:53
"Теперь вопрос в том, как заставить наших американских партнеров и народ в Соединенных Штатах понять, что мы уже довольно близки к черте, которую не стоит переходить даже на уровне речей", — подытожила она.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Дональд Трамп несколько раз заявлял о стремлении присоединить Гренландию к США и после военной операции в Венесуэле стал настойчиво на этом настаивать. Трамп утверждает, что российские и китайские подводные лодки якобы действуют вокруг автономии, входящей в состав Дании, при этом защита самого острова — всего лишь "две собачьи упряжки".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"За Россию". Слова Трампа о Гренландии вызвали изумление на Западе
19 января, 17:40
Эти заявления вызвали резкое сопротивление в самой Гренландии, власти и большинство жителеq которой выступают против вступления в состав США. Инициатива также не нашла поддержки в странах Европы. В ответ президент США ввел десятипроцентные пошлины против ряда стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.
Пошлины начнут действовать 1 февраля, с планируемым повышением до 25 процентов в июне, пока "полное и окончательное приобретение острова" не будет завершено. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию как экстраординарную с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Айсберг в акватории острова Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
В Британии объяснили, как продажа Гренландии обернется крахом для Киева
19 января, 04:55
 
Мировая экономикаОбществоГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампДмитрий ПесковНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала