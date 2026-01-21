Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС запустила новый сервис поиска кодов ОКВЭД - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260121/fns-866737859.html
ФНС запустила новый сервис поиска кодов ОКВЭД
ФНС запустила новый сервис поиска кодов ОКВЭД - 21.01.2026, ПРАЙМ
ФНС запустила новый сервис поиска кодов ОКВЭД
Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на своем сайте новый сервис выбора кодов заявительного типа ОКВЭД на основе планируемой бизнесом деятельности,... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T10:12+0300
2026-01-21T10:12+0300
экономика
россия
финансы
фнс россии
росстат
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863978524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f112f712f763cfa2ee5a71dbbf9d984.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на своем сайте новый сервис выбора кодов заявительного типа ОКВЭД на основе планируемой бизнесом деятельности, сервис повысит качество сведений об этих кодах, включаемых в реестры ЕГРЮЛ, ЕГРИП при регистрации бизнеса, сообщает ведомство. "На сайте ФНС России размещен новый сервис "Мой ОКВЭД", позволяющий точно подобрать коды заявительного типа на основе планируемой бизнесом деятельности. Здесь реализован комплексный механизм поиска кодов видов деятельности, в том числе на основе готовых наборов кодов ОКВЭД "пакетные решения", разработанных Минэкономразвития России совместно с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении. Сервис также может помочь при затруднении в выборе основного кода ОКВЭД, указали в ФНС. Для этого нужно указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат расчета визуализируется в виде инфографики определения основного кода ОКВЭД в соответствии с иерархическим методом, пояснили в ведомстве. "Сервис позволит повысить качество сведений о кодах ОКВЭД заявительного типа, включаемых в реестры юридических лиц и предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) при регистрации бизнеса", - отмечается в сообщении. Сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа с указанием их процентных долей вносятся в указанные реестры на основании сведений, поступивших из Росстата, напомнили в ФНС. О порядке предоставления сведений о кодах ОКВЭД юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подробно можно узнать на сайте ФНС России и Росстата, отмечается в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863978524_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_078d015dc1d886f45b004447f723bc49.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, фнс россии, росстат, минфин рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ФНС России, Росстат, Минфин РФ
10:12 21.01.2026
 
ФНС запустила новый сервис поиска кодов ОКВЭД

ФНС разместила на своем сайте новый сервис выбора кодов ОКВЭД

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрохожий у здания Федеральной налоговой службы России
Прохожий у здания Федеральной налоговой службы России - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на своем сайте новый сервис выбора кодов заявительного типа ОКВЭД на основе планируемой бизнесом деятельности, сервис повысит качество сведений об этих кодах, включаемых в реестры ЕГРЮЛ, ЕГРИП при регистрации бизнеса, сообщает ведомство.
"На сайте ФНС России размещен новый сервис "Мой ОКВЭД", позволяющий точно подобрать коды заявительного типа на основе планируемой бизнесом деятельности. Здесь реализован комплексный механизм поиска кодов видов деятельности, в том числе на основе готовых наборов кодов ОКВЭД "пакетные решения", разработанных Минэкономразвития России совместно с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении.
Сервис также может помочь при затруднении в выборе основного кода ОКВЭД, указали в ФНС. Для этого нужно указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат расчета визуализируется в виде инфографики определения основного кода ОКВЭД в соответствии с иерархическим методом, пояснили в ведомстве.
"Сервис позволит повысить качество сведений о кодах ОКВЭД заявительного типа, включаемых в реестры юридических лиц и предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) при регистрации бизнеса", - отмечается в сообщении.
Сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа с указанием их процентных долей вносятся в указанные реестры на основании сведений, поступивших из Росстата, напомнили в ФНС.
О порядке предоставления сведений о кодах ОКВЭД юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подробно можно узнать на сайте ФНС России и Росстата, отмечается в сообщении.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыФНС РоссииРосстатМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала