ФНС запустила новый сервис поиска кодов ОКВЭД

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) разместила на своем сайте новый сервис выбора кодов заявительного типа ОКВЭД на основе планируемой бизнесом деятельности, сервис повысит качество сведений об этих кодах, включаемых в реестры ЕГРЮЛ, ЕГРИП при регистрации бизнеса, сообщает ведомство. "На сайте ФНС России размещен новый сервис "Мой ОКВЭД", позволяющий точно подобрать коды заявительного типа на основе планируемой бизнесом деятельности. Здесь реализован комплексный механизм поиска кодов видов деятельности, в том числе на основе готовых наборов кодов ОКВЭД "пакетные решения", разработанных Минэкономразвития России совместно с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении. Сервис также может помочь при затруднении в выборе основного кода ОКВЭД, указали в ФНС. Для этого нужно указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат расчета визуализируется в виде инфографики определения основного кода ОКВЭД в соответствии с иерархическим методом, пояснили в ведомстве. "Сервис позволит повысить качество сведений о кодах ОКВЭД заявительного типа, включаемых в реестры юридических лиц и предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) при регистрации бизнеса", - отмечается в сообщении. Сведения о кодах ОКВЭД отчетного типа с указанием их процентных долей вносятся в указанные реестры на основании сведений, поступивших из Росстата, напомнили в ФНС. О порядке предоставления сведений о кодах ОКВЭД юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подробно можно узнать на сайте ФНС России и Росстата, отмечается в сообщении.

