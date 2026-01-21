Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шведский пенсионный фонд продал часть своих облигаций США, пишут СМИ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Шведский пенсионный фонд продал часть своих облигаций США, пишут СМИ
2026-01-21T18:56+0300
2026-01-21T18:56+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Шведский пенсионный фонд Alecta с начала прошлого года продал большую часть находящихся у него во владении казначейских облигаций США, заявил главный инвестиционный директор фонда Пабло Берненго (Pablo Bernengo). "Продажа активов составляет большую часть нашей доли… Это связано со снижением предсказуемости политики США в сочетании с большим дефицитом бюджета и растущим государственным долгом", - цитирует Берненго агентство Блумберг. По данным газеты Dagens Industri, которые приводит Блумберг, на начало прошлого года года Alecta владела облигациями США на сумму около 100 миллиарда крон (11 миллиардов долларов). Также во вторник агентство сообщало, что датский пенсионный фонд Akademiker Pension планирует избавиться от облигаций США к концу января из-за ситуации с Гренландией. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.
18:56 21.01.2026
 
Шведский пенсионный фонд продал часть своих облигаций США, пишут СМИ

Bloomberg: шведский пенсионный фонд продал большую часть своих облигаций США

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Шведский пенсионный фонд Alecta с начала прошлого года продал большую часть находящихся у него во владении казначейских облигаций США, заявил главный инвестиционный директор фонда Пабло Берненго (Pablo Bernengo).
"Продажа активов составляет большую часть нашей доли… Это связано со снижением предсказуемости политики США в сочетании с большим дефицитом бюджета и растущим государственным долгом", - цитирует Берненго агентство Блумберг.
По данным газеты Dagens Industri, которые приводит Блумберг, на начало прошлого года года Alecta владела облигациями США на сумму около 100 миллиарда крон (11 миллиардов долларов).
Также во вторник агентство сообщало, что датский пенсионный фонд Akademiker Pension планирует избавиться от облигаций США к концу января из-за ситуации с Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Швеция инвестирует в свою ПВО около 1,6 миллиарда долларов
11 января, 19:00
 
ЭкономикаРынокФинансыГренландияСШАДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала