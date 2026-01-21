https://1prime.ru/20260121/fond-866763146.html
Шведский пенсионный фонд продал часть своих облигаций США, пишут СМИ
Шведский пенсионный фонд продал часть своих облигаций США, пишут СМИ - 21.01.2026, ПРАЙМ
Шведский пенсионный фонд продал часть своих облигаций США, пишут СМИ
Шведский пенсионный фонд Alecta с начала прошлого года продал большую часть находящихся у него во владении казначейских облигаций США, заявил главный... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T18:56+0300
2026-01-21T18:56+0300
2026-01-21T18:56+0300
экономика
рынок
финансы
гренландия
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Шведский пенсионный фонд Alecta с начала прошлого года продал большую часть находящихся у него во владении казначейских облигаций США, заявил главный инвестиционный директор фонда Пабло Берненго (Pablo Bernengo). "Продажа активов составляет большую часть нашей доли… Это связано со снижением предсказуемости политики США в сочетании с большим дефицитом бюджета и растущим государственным долгом", - цитирует Берненго агентство Блумберг. По данным газеты Dagens Industri, которые приводит Блумберг, на начало прошлого года года Alecta владела облигациями США на сумму около 100 миллиарда крон (11 миллиардов долларов). Также во вторник агентство сообщало, что датский пенсионный фонд Akademiker Pension планирует избавиться от облигаций США к концу января из-за ситуации с Гренландией. Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.
https://1prime.ru/20260111/shvetsiya-866373178.html
гренландия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, гренландия, сша, дональд трамп
Экономика, Рынок, Финансы, Гренландия, США, Дональд Трамп
Шведский пенсионный фонд продал часть своих облигаций США, пишут СМИ
Bloomberg: шведский пенсионный фонд продал большую часть своих облигаций США