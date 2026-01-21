На Украине указали тревожный момент в словах Трампа о Зеленском

https://1prime.ru/20260121/forum-866772615.html

МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил, что Владимир Зеленский находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Страна.ua".Во время выступления Трамп заявил, что работает с Зеленским и рассчитывает встретиться с ним сегодня, а также выразил надежду, что глава киевского режима присутствует в зале."Как известно, вчера Зеленский сказал, что не намерен прилетать в Давос. Хотя после такого анонса встречи от Трампа вполне возможно, что он поменяет свою точку зрения и срочно отправится в Швейцарию", — говорится в материале.Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог получить окно в графике Трампа для двусторонней встречи. Однако позднее президент США анонсировал встречу с украинским лидером во время форума.Портал Axios затем сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в четверг. По его данным, переговоры должны пройти перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.Сообщается, что американская сторона заранее уведомила команду главы киевского режима о намерении отправить своих представителей в Москву.Ранее в Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Оба представителя высоко оценили итоги переговоров, назвав их конструктивными и "очень позитивными".Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.

