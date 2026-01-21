Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине указали тревожный момент в словах Трампа о Зеленском - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/forum-866772615.html
На Украине указали тревожный момент в словах Трампа о Зеленском
На Украине указали тревожный момент в словах Трампа о Зеленском - 21.01.2026, ПРАЙМ
На Украине указали тревожный момент в словах Трампа о Зеленском
Президент США Дональд Трамп решил, что Владимир Зеленский находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Страна.ua". | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T23:01+0300
2026-01-21T23:01+0300
сша
москва
украина
владимир зеленский
дональд трамп
рфпи
politico
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил, что Владимир Зеленский находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Страна.ua".Во время выступления Трамп заявил, что работает с Зеленским и рассчитывает встретиться с ним сегодня, а также выразил надежду, что глава киевского режима присутствует в зале."Как известно, вчера Зеленский сказал, что не намерен прилетать в Давос. Хотя после такого анонса встречи от Трампа вполне возможно, что он поменяет свою точку зрения и срочно отправится в Швейцарию", — говорится в материале.Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог получить окно в графике Трампа для двусторонней встречи. Однако позднее президент США анонсировал встречу с украинским лидером во время форума.Портал Axios затем сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в четверг. По его данным, переговоры должны пройти перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.Сообщается, что американская сторона заранее уведомила команду главы киевского режима о намерении отправить своих представителей в Москву.Ранее в Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Оба представителя высоко оценили итоги переговоров, назвав их конструктивными и "очень позитивными".Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
https://1prime.ru/20260121/voyna-866772313.html
https://1prime.ru/20260121/kiev-866772463.html
сша
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, украина, владимир зеленский, дональд трамп, рфпи, politico, стив уиткофф
США, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, РФПИ, Politico, Стив Уиткофф
23:01 21.01.2026
 
На Украине указали тревожный момент в словах Трампа о Зеленском

Трамп в Давосе решил, что Зеленский присутствует на форуме

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил, что Владимир Зеленский находится на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Страна.ua".
Во время выступления Трамп заявил, что работает с Зеленским и рассчитывает встретиться с ним сегодня, а также выразил надежду, что глава киевского режима присутствует в зале.
Антонио Таяни на саммите в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Глава МИД Италии высказался о войне с Россией
Вчера, 22:57
"Как известно, вчера Зеленский сказал, что не намерен прилетать в Давос. Хотя после такого анонса встречи от Трампа вполне возможно, что он поменяет свою точку зрения и срочно отправится в Швейцарию", — говорится в материале.
Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог получить окно в графике Трампа для двусторонней встречи. Однако позднее президент США анонсировал встречу с украинским лидером во время форума.
Портал Axios затем сообщил, что Зеленский планирует встретиться с Трампом в четверг. По его данным, переговоры должны пройти перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.
Сообщается, что американская сторона заранее уведомила команду главы киевского режима о намерении отправить своих представителей в Москву.
Ранее в Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Оба представителя высоко оценили итоги переговоров, назвав их конструктивными и "очень позитивными".
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
На Западе рассказали, что устроили Зеленский и Кличко в Киеве
Вчера, 22:59
 
СШАМОСКВАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампРФПИPoliticoСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала