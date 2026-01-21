https://1prime.ru/20260121/frantsiya-866730015.html

"Причинить боль": на Западе забили тревогу после унижения Макрона

2026-01-21T04:55+0300

2026-01-21T04:55+0300

2026-01-21T04:55+0300

мировая экономика

общество

париж

сша

великобритания

эммануэль макрон

дональд трамп

кир стармер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg

МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп попытался нанести удар французскому президенту Эммануэлю Макрону, обнародовав его личное послание о проведении встречи стран G7 в Париже. Об этом сообщает британское издание Guardian."Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (Премьер-министра Великобритании. —Прим. Ред.) Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить", — говорится в материале.По мнению издания, мотивом для публикации стало желание Трампа наказать Макрона за нежелание примкнуть к Совету мира по Газе. "Но публикация послания Макрона была не просто актом мести или стремлением привлечь внимание", — подчеркивается в материале.Как считает автор, Трамп использует СМИ как инструмент для запугивания и дестабилизации своих оппонентов, стремясь управлять информационным потоком и изменять общепринятые нормы. Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social сообщение от Макрона с предложением организовать заседание G7 в четверг в Париже, добавив, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в этой встрече "на полях". Агентство Рейтер, ссылаясь на источник, приближенный к Макрону, сообщило в понедельник, что Франция собирается отклонить предложение Трампа присоединиться к Совету мира. В ответ Трамп заявил, что намерен ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, в надежде, что это заставит Макрона принять его приглашение.

париж

сша

великобритания

2026

мировая экономика, общество , париж, сша, великобритания, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер