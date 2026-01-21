https://1prime.ru/20260121/frantsiya-866730015.html
"Причинить боль": на Западе забили тревогу после унижения Макрона
2026-01-21T04:55+0300
мировая экономика
общество
париж
сша
великобритания
эммануэль макрон
дональд трамп
кир стармер
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп попытался нанести удар французскому президенту Эммануэлю Макрону, обнародовав его личное послание о проведении встречи стран G7 в Париже. Об этом сообщает британское издание Guardian."Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (Премьер-министра Великобритании. —Прим. Ред.) Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить", — говорится в материале.По мнению издания, мотивом для публикации стало желание Трампа наказать Макрона за нежелание примкнуть к Совету мира по Газе. "Но публикация послания Макрона была не просто актом мести или стремлением привлечь внимание", — подчеркивается в материале.Как считает автор, Трамп использует СМИ как инструмент для запугивания и дестабилизации своих оппонентов, стремясь управлять информационным потоком и изменять общепринятые нормы. Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social сообщение от Макрона с предложением организовать заседание G7 в четверг в Париже, добавив, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в этой встрече "на полях". Агентство Рейтер, ссылаясь на источник, приближенный к Макрону, сообщило в понедельник, что Франция собирается отклонить предложение Трампа присоединиться к Совету мира. В ответ Трамп заявил, что намерен ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, в надежде, что это заставит Макрона принять его приглашение.
