Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Причинить боль": на Западе забили тревогу после унижения Макрона - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/frantsiya-866730015.html
"Причинить боль": на Западе забили тревогу после унижения Макрона
"Причинить боль": на Западе забили тревогу после унижения Макрона - 21.01.2026, ПРАЙМ
"Причинить боль": на Западе забили тревогу после унижения Макрона
Президент США Дональд Трамп попытался нанести удар французскому президенту Эммануэлю Макрону, обнародовав его личное послание о проведении встречи стран G7 в... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T04:55+0300
2026-01-21T04:55+0300
мировая экономика
общество
париж
сша
великобритания
эммануэль макрон
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:318:947:851_1920x0_80_0_0_55a07c7da4e5bb30bb2582f78b5ed37f.jpg
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп попытался нанести удар французскому президенту Эммануэлю Макрону, обнародовав его личное послание о проведении встречи стран G7 в Париже. Об этом сообщает британское издание Guardian."Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (Премьер-министра Великобритании. —Прим. Ред.) Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить", — говорится в материале.По мнению издания, мотивом для публикации стало желание Трампа наказать Макрона за нежелание примкнуть к Совету мира по Газе. "Но публикация послания Макрона была не просто актом мести или стремлением привлечь внимание", — подчеркивается в материале.Как считает автор, Трамп использует СМИ как инструмент для запугивания и дестабилизации своих оппонентов, стремясь управлять информационным потоком и изменять общепринятые нормы. Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social сообщение от Макрона с предложением организовать заседание G7 в четверг в Париже, добавив, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в этой встрече "на полях". Агентство Рейтер, ссылаясь на источник, приближенный к Макрону, сообщило в понедельник, что Франция собирается отклонить предложение Трампа присоединиться к Совету мира. В ответ Трамп заявил, что намерен ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, в надежде, что это заставит Макрона принять его приглашение.
https://1prime.ru/20260120/makron-866716828.html
https://1prime.ru/20260120/makron-866716241.html
https://1prime.ru/20260110/makron-866356783.html
париж
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042158_0:209:947:919_1920x0_80_0_0_3c731f0b4a7aa0676e2f91d0ee336e77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , париж, сша, великобритания, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер
Мировая экономика, Общество , Париж, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер
04:55 21.01.2026
 
"Причинить боль": на Западе забили тревогу после унижения Макрона

Guardian: Трамп задумал причинить боль Макрону, опубликовав его сообщение

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп попытался нанести удар французскому президенту Эммануэлю Макрону, обнародовав его личное послание о проведении встречи стран G7 в Париже. Об этом сообщает британское издание Guardian.
"Публикация сообщения Макрона была призвана причинить боль, точно так же, как и сообщение с нападками на (Премьер-министра Великобритании. —Прим. Ред.) Кира Стармера было направлено на то, чтобы ранить", — говорится в материале.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Макрон призвал ЕС к использованию "торговой базуки" против пошлин США
Вчера, 18:25
По мнению издания, мотивом для публикации стало желание Трампа наказать Макрона за нежелание примкнуть к Совету мира по Газе.
"Но публикация послания Макрона была не просто актом мести или стремлением привлечь внимание", — подчеркивается в материале.
Как считает автор, Трамп использует СМИ как инструмент для запугивания и дестабилизации своих оппонентов, стремясь управлять информационным потоком и изменять общепринятые нормы.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Филиппо раскритиковал Макрона за английский во время выступления в Давосе
Вчера, 18:15
Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social сообщение от Макрона с предложением организовать заседание G7 в четверг в Париже, добавив, что может пригласить "украинцев, датчан, сирийцев и россиян" для участия в этой встрече "на полях".
Агентство Рейтер, ссылаясь на источник, приближенный к Макрону, сообщило в понедельник, что Франция собирается отклонить предложение Трампа присоединиться к Совету мира. В ответ Трамп заявил, что намерен ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, в надежде, что это заставит Макрона принять его приглашение.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Москва предупреждала". Во Франции унизили Макрона после слов об Украине
10 января, 21:57
 
Мировая экономикаОбществоПарижСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯЭммануэль МакронДональд ТрампКир Стармер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала