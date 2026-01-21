Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260121/frs-866758237.html
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны - 21.01.2026, ПРАЙМ
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны
Почти треть совокупного богатства США в третьем квартале прошлого года была сосредоточена в руках 1% самого состоятельного населения страны, следует из данных... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T16:31+0300
2026-01-21T16:31+0300
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_64f0e14414ac4b93f32a19abe4124fb8.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти треть совокупного богатства США в третьем квартале прошлого года была сосредоточена в руках 1% самого состоятельного населения страны, следует из данных Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно данным регулятора, на 1% населения пришлось 31,7% общего состояния США, или почти 55 триллионов долларов. Как указывает агентство Блумберг, приходящаяся на самых богатых доля состояния стала максимальной с середины сороковых годов прошлого века. По словам профессора экономики Мангеймского университета Морица Куна (Moritz Kuhn), мнение которого приводит агентство, в то время как состоятельные люди в большей степени инвестируют в акции и другие финансовые инструменты, богатство семей среднего и рабочего классов, как правило, сосредоточено в их домах, стоимость которых после всплеска в период пандемии отстает от роста цен на рынке недвижимости. "Фактически, неравенство превратилось в гонку между рынком жилья и фондовым рынком", - цитирует Блумберг Куна.
https://1prime.ru/20260121/neft-866738294.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_140:0:2861:2041_1920x0_80_0_0_f6f328048115701f93413785c2b54066.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша
США
16:31 21.01.2026
 
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны

ФРС: треть богатства США в III квартале 2025 г пришлась на 1% населения страны

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Вид на здание Федеральной резервной системы, США. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти треть совокупного богатства США в третьем квартале прошлого года была сосредоточена в руках 1% самого состоятельного населения страны, следует из данных Федеральной резервной системы (ФРС).
Согласно данным регулятора, на 1% населения пришлось 31,7% общего состояния США, или почти 55 триллионов долларов. Как указывает агентство Блумберг, приходящаяся на самых богатых доля состояния стала максимальной с середины сороковых годов прошлого века.
По словам профессора экономики Мангеймского университета Морица Куна (Moritz Kuhn), мнение которого приводит агентство, в то время как состоятельные люди в большей степени инвестируют в акции и другие финансовые инструменты, богатство семей среднего и рабочего классов, как правило, сосредоточено в их домах, стоимость которых после всплеска в период пандемии отстает от роста цен на рынке недвижимости.
"Фактически, неравенство превратилось в гонку между рынком жилья и фондовым рынком", - цитирует Блумберг Куна.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Цены на нефть снизились на уменьшении опасений из-за дефицита сырья из США
08:30
 
США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала