https://1prime.ru/20260121/frs-866758237.html
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны - 21.01.2026, ПРАЙМ
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны
Почти треть совокупного богатства США в третьем квартале прошлого года была сосредоточена в руках 1% самого состоятельного населения страны, следует из данных... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T16:31+0300
2026-01-21T16:31+0300
2026-01-21T16:31+0300
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_64f0e14414ac4b93f32a19abe4124fb8.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти треть совокупного богатства США в третьем квартале прошлого года была сосредоточена в руках 1% самого состоятельного населения страны, следует из данных Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно данным регулятора, на 1% населения пришлось 31,7% общего состояния США, или почти 55 триллионов долларов. Как указывает агентство Блумберг, приходящаяся на самых богатых доля состояния стала максимальной с середины сороковых годов прошлого века. По словам профессора экономики Мангеймского университета Морица Куна (Moritz Kuhn), мнение которого приводит агентство, в то время как состоятельные люди в большей степени инвестируют в акции и другие финансовые инструменты, богатство семей среднего и рабочего классов, как правило, сосредоточено в их домах, стоимость которых после всплеска в период пандемии отстает от роста цен на рынке недвижимости. "Фактически, неравенство превратилось в гонку между рынком жилья и фондовым рынком", - цитирует Блумберг Куна.
https://1prime.ru/20260121/neft-866738294.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_140:0:2861:2041_1920x0_80_0_0_f6f328048115701f93413785c2b54066.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны
ФРС: треть богатства США в III квартале 2025 г пришлась на 1% населения страны
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти треть совокупного богатства США в третьем квартале прошлого года была сосредоточена в руках 1% самого состоятельного населения страны, следует из данных Федеральной резервной системы (ФРС).
Согласно данным регулятора, на 1% населения пришлось 31,7% общего состояния США
, или почти 55 триллионов долларов. Как указывает агентство Блумберг, приходящаяся на самых богатых доля состояния стала максимальной с середины сороковых годов прошлого века.
По словам профессора экономики Мангеймского университета Морица Куна (Moritz Kuhn), мнение которого приводит агентство, в то время как состоятельные люди в большей степени инвестируют в акции и другие финансовые инструменты, богатство семей среднего и рабочего классов, как правило, сосредоточено в их домах, стоимость которых после всплеска в период пандемии отстает от роста цен на рынке недвижимости.
"Фактически, неравенство превратилось в гонку между рынком жилья и фондовым рынком", - цитирует Блумберг Куна.
Цены на нефть снизились на уменьшении опасений из-за дефицита сырья из США