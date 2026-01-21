https://1prime.ru/20260121/frs-866758237.html

Треть богатства США в 2025 году пришлась на 1% населения страны

2026-01-21T16:31+0300

сша

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Почти треть совокупного богатства США в третьем квартале прошлого года была сосредоточена в руках 1% самого состоятельного населения страны, следует из данных Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно данным регулятора, на 1% населения пришлось 31,7% общего состояния США, или почти 55 триллионов долларов. Как указывает агентство Блумберг, приходящаяся на самых богатых доля состояния стала максимальной с середины сороковых годов прошлого века. По словам профессора экономики Мангеймского университета Морица Куна (Moritz Kuhn), мнение которого приводит агентство, в то время как состоятельные люди в большей степени инвестируют в акции и другие финансовые инструменты, богатство семей среднего и рабочего классов, как правило, сосредоточено в их домах, стоимость которых после всплеска в период пандемии отстает от роста цен на рынке недвижимости. "Фактически, неравенство превратилось в гонку между рынком жилья и фондовым рынком", - цитирует Блумберг Куна.

сша

