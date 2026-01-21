Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой импорт трубопроводного газа в 2025 г увеличился на 1% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт трубопроводного газа в 2025 г увеличился на 1%
Мировой импорт трубопроводного газа в 2025 г увеличился на 1% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт трубопроводного газа в 2025 г увеличился на 1%
Мировой импорт трубопроводного газа в прошлом году увеличился на 1% по сравнению с 2024 годом, такая оценка приводится в докладе Форума стран-экспортеров газа... | 21.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировой импорт трубопроводного газа в прошлом году увеличился на 1% по сравнению с 2024 годом, такая оценка приводится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "По оценкам, в декабре 2025 года мировой импорт трубопроводного газа (без учета транзитных потоков и реэкспорта) сократился на 4% по сравнению с предыдущим годом, а совокупный импорт трубопроводного газа за весь 2025 год увеличился на 1% по сравнению с предшествовавшим годом", – говорится в докладе. Отмечается, что в страновом разрезе Китай, Казахстан и Мексика зафиксировали самый большой рост показателя среди всех импортеров трубопроводного газа. С другой стороны, экспорт газа по трубам из Евразии и Африки увеличился по сравнению с годом ранее, приводит оценку ФСЭГ. Отмечается, что страны ЕС в декабре импортировали 12 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что на 0,5% меньше, чем в предшествовавшем месяце и на 12% меньше, чем в декабре 2024 года. Наблюдался рост импорта из Норвегии (2%) и России (7%), поскольку страны Южной и Центральной Европы увеличили спрос на газ для отопления в зимний период, говорится в докладе.
16:25 21.01.2026
 
Мировой импорт трубопроводного газа в 2025 г увеличился на 1%

ФСЭГ: мировой импорт трубопроводного газа в 2025 г увеличился на 1%

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировой импорт трубопроводного газа в прошлом году увеличился на 1% по сравнению с 2024 годом, такая оценка приводится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"По оценкам, в декабре 2025 года мировой импорт трубопроводного газа (без учета транзитных потоков и реэкспорта) сократился на 4% по сравнению с предыдущим годом, а совокупный импорт трубопроводного газа за весь 2025 год увеличился на 1% по сравнению с предшествовавшим годом", – говорится в докладе.
Отмечается, что в страновом разрезе Китай, Казахстан и Мексика зафиксировали самый большой рост показателя среди всех импортеров трубопроводного газа.
С другой стороны, экспорт газа по трубам из Евразии и Африки увеличился по сравнению с годом ранее, приводит оценку ФСЭГ.
Отмечается, что страны ЕС в декабре импортировали 12 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что на 0,5% меньше, чем в предшествовавшем месяце и на 12% меньше, чем в декабре 2024 года. Наблюдался рост импорта из Норвегии (2%) и России (7%), поскольку страны Южной и Центральной Европы увеличили спрос на газ для отопления в зимний период, говорится в докладе.
"Новатэк" обеспечил более 30% реализации газа на торгах в России
Заголовок открываемого материала