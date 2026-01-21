Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребление газа в ЕС в декабре выросло - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260121/gaz-866758625.html
Потребление газа в ЕС в декабре выросло
Потребление газа в ЕС в декабре выросло - 21.01.2026, ПРАЙМ
Потребление газа в ЕС в декабре выросло
Потребление газа в Евросоюзе в декабре выросло на 0,3% в годовом выражении и составило 40 миллиардов кубометров, природный газ сыграл решающую роль в покрытии... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T16:47+0300
2026-01-21T16:47+0300
энергетика
газ
европа
польша
китай
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865997176_0:123:3205:1925_1920x0_80_0_0_eb9a98c62e17ebddeaeadfb3fee11f05.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в декабре выросло на 0,3% в годовом выражении и составило 40 миллиардов кубометров, природный газ сыграл решающую роль в покрытии сезонного увеличения потребностей в отоплении и электроэнергии, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Потребление природного газа в ЕС в декабре 2025 года увеличилось на 0,3% в годовом выражении, достигнув 40 миллиардов кубометров", - говорится в докладе. Отмечается, что рост был вызван увеличением потребностей в отоплении жилых домов и выработки электроэнергии на газовых электростанциях. Средние температуры воздуха по всей Европе были на 0,6 градуса ниже, чем годом ранее, особенно холодная погода наблюдалась в Юго-Восточной Европе, на Западных Балканах и на юге Польши, говорится там. Кроме того, в ряде стран выпал ранний снег, что еще больше увеличило спрос на отопление. Хотя выработка ветровой и солнечной энергии также увеличилась, возобновляемых источников энергии оказалось недостаточно для удовлетворения дополнительной нагрузки в условиях низких температур. "В результате природный газ сыграл решающую роль в покрытии сезонного роста потребностей в отоплении и электроэнергии, обеспечивая надежность системы в периоды высокого спроса на энергию", - добавляется в докладе. Что же касается Китая, то в ноябре "видимый спрос" на газ (добыча плюс импорт) вырос на 7,8% в годовом исчислении и достиг 38,4 миллиарда кубометров. А за январь-ноябрь он вырос на 1,5%. При этом производство электроэнергии в стране в ноябре достигло 840 ТВт.ч, что на 6% больше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20260121/artemev-866757549.html
европа
польша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865997176_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_a05e27428d15840cc1be9b7ec5da504a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, польша, китай, ес
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ПОЛЬША, КИТАЙ, ЕС
16:47 21.01.2026
 
Потребление газа в ЕС в декабре выросло

ФСЭГ: потребление газа в Евросоюзе в декабре выросло на 0,3%, до 40 млрд кубометров

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища (ПХГ)
На территории подземного газохранилища (ПХГ) - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
На территории подземного газохранилища (ПХГ). Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в декабре выросло на 0,3% в годовом выражении и составило 40 миллиардов кубометров, природный газ сыграл решающую роль в покрытии сезонного увеличения потребностей в отоплении и электроэнергии, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Потребление природного газа в ЕС в декабре 2025 года увеличилось на 0,3% в годовом выражении, достигнув 40 миллиардов кубометров", - говорится в докладе.
Отмечается, что рост был вызван увеличением потребностей в отоплении жилых домов и выработки электроэнергии на газовых электростанциях.
Средние температуры воздуха по всей Европе были на 0,6 градуса ниже, чем годом ранее, особенно холодная погода наблюдалась в Юго-Восточной Европе, на Западных Балканах и на юге Польши, говорится там.
Кроме того, в ряде стран выпал ранний снег, что еще больше увеличило спрос на отопление. Хотя выработка ветровой и солнечной энергии также увеличилась, возобновляемых источников энергии оказалось недостаточно для удовлетворения дополнительной нагрузки в условиях низких температур.
"В результате природный газ сыграл решающую роль в покрытии сезонного роста потребностей в отоплении и электроэнергии, обеспечивая надежность системы в периоды высокого спроса на энергию", - добавляется в докладе.
Что же касается Китая, то в ноябре "видимый спрос" на газ (добыча плюс импорт) вырос на 7,8% в годовом исчислении и достиг 38,4 миллиарда кубометров. А за январь-ноябрь он вырос на 1,5%. При этом производство электроэнергии в стране в ноябре достигло 840 ТВт.ч, что на 6% больше, чем годом ранее.
Президент, АО Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа Игорь Артемьев - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
"Новатэк" обеспечил более 30% реализации газа на торгах в России
16:08
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАПОЛЬШАКИТАЙЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала