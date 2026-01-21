Потребление газа в ЕС в декабре выросло

https://1prime.ru/20260121/gaz-866758625.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Потребление газа в Евросоюзе в декабре выросло на 0,3% в годовом выражении и составило 40 миллиардов кубометров, природный газ сыграл решающую роль в покрытии сезонного увеличения потребностей в отоплении и электроэнергии, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Потребление природного газа в ЕС в декабре 2025 года увеличилось на 0,3% в годовом выражении, достигнув 40 миллиардов кубометров", - говорится в докладе. Отмечается, что рост был вызван увеличением потребностей в отоплении жилых домов и выработки электроэнергии на газовых электростанциях. Средние температуры воздуха по всей Европе были на 0,6 градуса ниже, чем годом ранее, особенно холодная погода наблюдалась в Юго-Восточной Европе, на Западных Балканах и на юге Польши, говорится там. Кроме того, в ряде стран выпал ранний снег, что еще больше увеличило спрос на отопление. Хотя выработка ветровой и солнечной энергии также увеличилась, возобновляемых источников энергии оказалось недостаточно для удовлетворения дополнительной нагрузки в условиях низких температур. "В результате природный газ сыграл решающую роль в покрытии сезонного роста потребностей в отоплении и электроэнергии, обеспечивая надежность системы в периоды высокого спроса на энергию", - добавляется в докладе. Что же касается Китая, то в ноябре "видимый спрос" на газ (добыча плюс импорт) вырос на 7,8% в годовом исчислении и достиг 38,4 миллиарда кубометров. А за январь-ноябрь он вырос на 1,5%. При этом производство электроэнергии в стране в ноябре достигло 840 ТВт.ч, что на 6% больше, чем годом ранее.

