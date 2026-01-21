https://1prime.ru/20260121/gaz-866763320.html

Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн

Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн - 21.01.2026, ПРАЙМ

Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн

Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в декабре вырос на 10% в годовом выражении, до 41,9 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T19:11+0300

2026-01-21T19:11+0300

2026-01-21T19:11+0300

энергетика

газ

европа

азиатско-тихоокеанский регион

ближний восток

фсэг

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в декабре вырос на 10% в годовом выражении, до 41,9 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В декабре 2025 года мировой импорт СПГ достиг рекордного уровня в 41,93 миллиона тонн, что на 10% больше, чем в декабре предшествовавшего года (на 3,93 миллиона тонн)", – говорится в докладе. Отмечается, что это был первый случай, когда мировой импорт превысил отметку в 40 миллионов тонн. Основным двигателем этого роста по-прежнему оставалась Европа, в меньшей степени – Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Северная Африка, а также Северная Америка. А импорт СПГ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна сократился, уточняется в докладе. Европа также продолжала оставаться наиболее привлекательным рынком для экспорта СПГ из США, отметили во ФСЭГ.

https://1prime.ru/20260120/katar-866720644.html

европа

азиатско-тихоокеанский регион

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, азиатско-тихоокеанский регион, ближний восток, фсэг