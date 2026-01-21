Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн - 21.01.2026
Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в декабре вырос на 10% в годовом выражении, до 41,9 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В декабре 2025 года мировой импорт СПГ достиг рекордного уровня в 41,93 миллиона тонн, что на 10% больше, чем в декабре предшествовавшего года (на 3,93 миллиона тонн)", – говорится в докладе. Отмечается, что это был первый случай, когда мировой импорт превысил отметку в 40 миллионов тонн. Основным двигателем этого роста по-прежнему оставалась Европа, в меньшей степени – Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Северная Африка, а также Северная Америка. А импорт СПГ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна сократился, уточняется в докладе. Европа также продолжала оставаться наиболее привлекательным рынком для экспорта СПГ из США, отметили во ФСЭГ.
19:11 21.01.2026
 
Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн

ФСЭГ: мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в декабре вырос на 10% в годовом выражении, до 41,9 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В декабре 2025 года мировой импорт СПГ достиг рекордного уровня в 41,93 миллиона тонн, что на 10% больше, чем в декабре предшествовавшего года (на 3,93 миллиона тонн)", – говорится в докладе.
Отмечается, что это был первый случай, когда мировой импорт превысил отметку в 40 миллионов тонн.
Основным двигателем этого роста по-прежнему оставалась Европа, в меньшей степени – Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Северная Африка, а также Северная Америка. А импорт СПГ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна сократился, уточняется в докладе.
Европа также продолжала оставаться наиболее привлекательным рынком для экспорта СПГ из США, отметили во ФСЭГ.
