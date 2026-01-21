https://1prime.ru/20260121/gaz-866763320.html
Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн
Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн - 21.01.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн
Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в декабре вырос на 10% в годовом выражении, до 41,9 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T19:11+0300
2026-01-21T19:11+0300
2026-01-21T19:11+0300
энергетика
газ
европа
азиатско-тихоокеанский регион
ближний восток
фсэг
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_0:31:2895:1659_1920x0_80_0_0_c64d317540afefcabd57096bd59f52c1.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в декабре вырос на 10% в годовом выражении, до 41,9 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В декабре 2025 года мировой импорт СПГ достиг рекордного уровня в 41,93 миллиона тонн, что на 10% больше, чем в декабре предшествовавшего года (на 3,93 миллиона тонн)", – говорится в докладе. Отмечается, что это был первый случай, когда мировой импорт превысил отметку в 40 миллионов тонн. Основным двигателем этого роста по-прежнему оставалась Европа, в меньшей степени – Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Северная Африка, а также Северная Америка. А импорт СПГ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна сократился, уточняется в докладе. Европа также продолжала оставаться наиболее привлекательным рынком для экспорта СПГ из США, отметили во ФСЭГ.
https://1prime.ru/20260120/katar-866720644.html
европа
азиатско-тихоокеанский регион
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/55/841505504_322:0:2573:1688_1920x0_80_0_0_62f9ac65f8928b107f7facdea67e3b42.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, азиатско-тихоокеанский регион, ближний восток, фсэг
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Азиатско-Тихоокеанский регион, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ФСЭГ
Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн
ФСЭГ: мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн