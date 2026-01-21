Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 9%

https://1prime.ru/20260121/gaz-866767816.html
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду ускорили рост до 9%, достигали отметки в 475 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 413,9 доллара (-4,8%). А по состоянию на 18.50 мск цена поднималась до 473,4 доллара (+8,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 434,9 доллара за тысячу кубометров. Минутами ранее цены на газ в Европе росли до 475,5 доллара (+9,3%) за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
