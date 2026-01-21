Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе в среду подскочили на 10% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260121/gaz-866769478.html
Биржевые цены на газ в Европе в среду подскочили на 10%
Биржевые цены на газ в Европе в среду подскочили на 10% - 21.01.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе в среду подскочили на 10%
Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли сразу на 10% - до 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T21:38+0300
2026-01-21T21:38+0300
энергетика
газ
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/82144/96/821449686_0:169:2955:1831_1920x0_80_0_0_613cd82d68619d18164c484fa386ea7e.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли сразу на 10% - до 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 413,9 доллара (-4,8%). Ценовой минимум составил 410,7 доллара (-5,6%), ценовой максимум - 484,2 доллара (+11,3%). Последние фьючерсы торговались по 480 долларов (+10,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 434,9 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20260121/tramp-866760118.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82144/96/821449686_143:0:2810:2000_1920x0_80_0_0_1bb10ea486cafe504b2df0923eecba73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, нидерланды, ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
21:38 21.01.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе в среду подскочили на 10%

Биржевые цены на газ в Европе в среду подскочили до $480 за тыс кубометров

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВвод в эксплуатацию магистрального газопровода
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду выросли сразу на 10% - до 480 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 413,9 доллара (-4,8%). Ценовой минимум составил 410,7 доллара (-5,6%), ценовой максимум - 484,2 доллара (+11,3%). Последние фьючерсы торговались по 480 долларов (+10,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 434,9 доллара за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов - это почти на 9% больше, чем годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил, что при нем производство газа в США достигло максимума
17:36
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫICE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала