ГД может в январе рассмотреть проект о предельном количестве собак и кошек

2026-01-21T02:42+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Госдума может в январе рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается установить на законодательном уровне норму о предельном количестве содержащихся в квартирах собак и кошек, исходя из площади жилого помещения, выяснило РИА Новости.
Инициативой, внесенной депутатом Госдумы Евгением Марченко, предлагается внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
"Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – январь 2026 года", - сказано документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
Законопроектом предлагается установить норму - 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одну взрослую собаку или одну взрослую кошку, учитывая как физиологические особенности животных, так и практические аспекты их содержания в условиях многоквартирного дома.
В документе добавляется, что данная норма будет применяться во всех субъектах России. Уточняется, что для регионов сохраняется возможность вводить дополнительные, более строгие требования с учетом местных особенностей.
"Особое внимание уделено практическим аспектам применения закона. В частности, предусмотрено исключение для случаев рождения потомства — временное превышение установленных норм допускается до достижения потомством шестимесячного возраста, что предоставляет владельцам разумный срок для пристройства животных. Также установлено исключение для собак-проводников, что соответствует принципам обеспечения социальных прав инвалидов по зрению и является социально значимой мерой", - отмечается в законопроекте.
По мнению парламентария, реализация законопроекта позволит создать единые справедливые стандарты содержания домашних животных на всей территории России, сократить количество конфликтных ситуаций между соседями в многоквартирных домах, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при содержании домашних животных.
