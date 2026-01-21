В ГД предложили отменить комиссии за переводы между близкими родственниками

https://1prime.ru/20260121/gd-866731199.html

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить комиссии за внутрисемейные денежные переводы между близкими родственниками - супругами, родителями и детьми (включая совершеннолетних до 24 лет). Обращение с таким предложением в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Представляется необходимым внедрение на уровне регулятора специального механизма, обеспечивающего возможность бесплатных переводов денежных средств между подтвержденными близкими родственниками, к которым относятся супруги, родители и дети, включая совершеннолетних, до достижения ими возраста 24 лет, через системы банковских и быстрых платежей", - сказано в письме. Подтверждение родства, согласно предложенной мере, может осуществляться однократно путем предоставления в банк-эквайер соответствующих документов или через верифицированный аккаунт на портале государственных услуг с последующей автоматической интеграцией с платежными системами для применения нулевой комиссии. "Переводы между супругами, родителями и детьми превратились в массовое явление, где каждая операция облагается комиссией. Пусть это даже небольшой едва заметный процент, но за год по чуть-чуть может набежать вполне себе ощутимая сумма. Это создает необоснованную финансовую нагрузку на семьи и противоречит принципам социальной справедливости", - сказал Миронов РИА Новости. В беседе с РИА Новости Лантратова отметила, что в настоящее время миллионы российских семей регулярно перечисляют друг другу денежные средства: родители оплачивают учебу детей в других городах, взрослые дети поддерживают пожилых родителей. "Такие переводы, по сути, являются перемещением средств внутри единой семейной экономической системы. Однако каждый такой жест поддержки от родных облагается комиссией, превращаясь в "плату за заботу", - считает депутат.

