https://1prime.ru/20260121/gd-866731199.html
В ГД предложили отменить комиссии за переводы между близкими родственниками
В ГД предложили отменить комиссии за переводы между близкими родственниками - 21.01.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили отменить комиссии за переводы между близкими родственниками
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить комиссии за внутрисемейные денежные переводы между близкими родственниками - супругами,... | 21.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-21T05:22+0300
2026-01-21T05:22+0300
2026-01-21T05:22+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866731199.jpg?1768962175
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить комиссии за внутрисемейные денежные переводы между близкими родственниками - супругами, родителями и детьми (включая совершеннолетних до 24 лет).
Обращение с таким предложением в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Представляется необходимым внедрение на уровне регулятора специального механизма, обеспечивающего возможность бесплатных переводов денежных средств между подтвержденными близкими родственниками, к которым относятся супруги, родители и дети, включая совершеннолетних, до достижения ими возраста 24 лет, через системы банковских и быстрых платежей", - сказано в письме.
Подтверждение родства, согласно предложенной мере, может осуществляться однократно путем предоставления в банк-эквайер соответствующих документов или через верифицированный аккаунт на портале государственных услуг с последующей автоматической интеграцией с платежными системами для применения нулевой комиссии.
"Переводы между супругами, родителями и детьми превратились в массовое явление, где каждая операция облагается комиссией. Пусть это даже небольшой едва заметный процент, но за год по чуть-чуть может набежать вполне себе ощутимая сумма. Это создает необоснованную финансовую нагрузку на семьи и противоречит принципам социальной справедливости", - сказал Миронов РИА Новости.
В беседе с РИА Новости Лантратова отметила, что в настоящее время миллионы российских семей регулярно перечисляют друг другу денежные средства: родители оплачивают учебу детей в других городах, взрослые дети поддерживают пожилых родителей. "Такие переводы, по сути, являются перемещением средств внутри единой семейной экономической системы. Однако каждый такой жест поддержки от родных облагается комиссией, превращаясь в "плату за заботу", - считает депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество
В ГД предложили отменить комиссии за переводы между близкими родственниками
В Госдуме предложили отменить комиссии за переводы между близкими родственниками
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили отменить комиссии за внутрисемейные денежные переводы между близкими родственниками - супругами, родителями и детьми (включая совершеннолетних до 24 лет).
Обращение с таким предложением в адрес министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Представляется необходимым внедрение на уровне регулятора специального механизма, обеспечивающего возможность бесплатных переводов денежных средств между подтвержденными близкими родственниками, к которым относятся супруги, родители и дети, включая совершеннолетних, до достижения ими возраста 24 лет, через системы банковских и быстрых платежей", - сказано в письме.
Подтверждение родства, согласно предложенной мере, может осуществляться однократно путем предоставления в банк-эквайер соответствующих документов или через верифицированный аккаунт на портале государственных услуг с последующей автоматической интеграцией с платежными системами для применения нулевой комиссии.
"Переводы между супругами, родителями и детьми превратились в массовое явление, где каждая операция облагается комиссией. Пусть это даже небольшой едва заметный процент, но за год по чуть-чуть может набежать вполне себе ощутимая сумма. Это создает необоснованную финансовую нагрузку на семьи и противоречит принципам социальной справедливости", - сказал Миронов РИА Новости.
В беседе с РИА Новости Лантратова отметила, что в настоящее время миллионы российских семей регулярно перечисляют друг другу денежные средства: родители оплачивают учебу детей в других городах, взрослые дети поддерживают пожилых родителей. "Такие переводы, по сути, являются перемещением средств внутри единой семейной экономической системы. Однако каждый такой жест поддержки от родных облагается комиссией, превращаясь в "плату за заботу", - считает депутат.