В Госдуме призвали не допустить онлайн-торговли алкоголем и табаком

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил РИА Новости, что поддерживает предложение остановить эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков и не расширять его на алкогольную и табачную продукцию. Представители медицинского сообщества в среду предложили прекратить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков, а также исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию. Соответствующие обращения были направлены в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина (документы имеются в распоряжении РИА Новости). "Целиком поддерживаю предложение медицинского сообщества о прекращении действующего эксперимента по онлайн-продаже энергетиков и тем более поддерживаю исключение возможности его расширения на алкогольную и табачную продукцию", - сказал Леонов. Парламентарий напомнил, что энергетики вредны для организма всех возрастов, так как напрямую влияют на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения и нервную систему. "А говоря об алкоголе и табаке, конечно, позиция та же. Когда можно будет заказать такую продукцию в любой момент, очевидно, что больше людей захотят этим воспользоваться, чтобы не идти по улице в магазин. Иногда лень бывает во благо. Поэтому не считаю правильным делать доступной вредную для здоровья наших граждан продукцию", - заключил он. Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, а в случае успеха полноценно запустить механизм, заявлял в ноябре замглавы министерства Олег Качанов. По его словам, технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов - прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС) или фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС.
