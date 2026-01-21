Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия попросит ЕК рассмотреть применение "торговой базуки" против США - 21.01.2026, ПРАЙМ
Германия попросит ЕК рассмотреть применение "торговой базуки" против США
2026-01-21T04:04+0300
2026-01-21T04:20+0300
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов, знакомых с ситуацией. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что Евросоюз обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые блок может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука". "Германия присоединилась к Франции, заявляя, что попросит комиссию рассмотреть использование "инструмента против принуждения" на экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг", - сообщает издание. Два дипломата ЕС заявили изданию, что есть возможность сначала ввести пошлины против США на сумму 93 миллиарда евро, о которых ранее писали СМИ, пока комиссия будет рассматривать вопрос применения "торговой базуки". Для запуска этого инструмента нужна поддержка по меньшей мере 15 стран в совете ЕС. Дипломаты также заявили изданию, что надеются на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони также присоединится к инициативе. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
04:04 21.01.2026 (обновлено: 04:20 21.01.2026)
 
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов, знакомых с ситуацией.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что Евросоюз обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые блок может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука".
"Германия присоединилась к Франции, заявляя, что попросит комиссию рассмотреть использование "инструмента против принуждения" на экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг", - сообщает издание.
Два дипломата ЕС заявили изданию, что есть возможность сначала ввести пошлины против США на сумму 93 миллиарда евро, о которых ранее писали СМИ, пока комиссия будет рассматривать вопрос применения "торговой базуки". Для запуска этого инструмента нужна поддержка по меньшей мере 15 стран в совете ЕС.
Дипломаты также заявили изданию, что надеются на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони также присоединится к инициативе.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
 
