https://1prime.ru/20260121/germanija-866729404.html

Германия попросит ЕК рассмотреть применение "торговой базуки" против США

Германия попросит ЕК рассмотреть применение "торговой базуки" против США - 21.01.2026, ПРАЙМ

Германия попросит ЕК рассмотреть применение "торговой базуки" против США

Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как... | 21.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-21T04:04+0300

2026-01-21T04:04+0300

2026-01-21T04:20+0300

экономика

мировая экономика

франция

сша

германия

эммануэль макрон

дональд трамп

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866729404.jpg?1768958432

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Германия вслед за Францией намерена просить Еврокомиссию изучить возможность применения "инструмент против принуждения" Евросоюза, также известного как "торговая базука" против США на фоне ситуации с Гренландией, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов, знакомых с ситуацией. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что Евросоюз обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые блок может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука". "Германия присоединилась к Франции, заявляя, что попросит комиссию рассмотреть использование "инструмента против принуждения" на экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе в четверг", - сообщает издание. Два дипломата ЕС заявили изданию, что есть возможность сначала ввести пошлины против США на сумму 93 миллиарда евро, о которых ранее писали СМИ, пока комиссия будет рассматривать вопрос применения "торговой базуки". Для запуска этого инструмента нужна поддержка по меньшей мере 15 стран в совете ЕС. Дипломаты также заявили изданию, что надеются на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони также присоединится к инициативе. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

франция

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция, сша, германия, эммануэль макрон, дональд трамп, ес, politico